Muskeln: So schützt Krafttraining vor Schäden - aber wie lange?

Wer seine Muskeln regelmäßig trainiert, kräftigt sie nicht nur. Die Muskelfasern lernen auch, mit mechanischem Stress besser umzugehen. Wie dieser Schutz entsteht, und wie rasch er in einer Trainingspause wieder verloren gehen kann, zeigt eine neue Studie im Fachjournal „Nature Communications“.

Das deutsche Forschungsteam untersuchte dafür acht gesunde, körperlich aktive Menschen im Durchschnittsalter von 24 Jahren. Sieben waren Männer, eine Person war weiblich. Vor Beginn hatten sie mindestens vier Wochen lang kein Krafttraining für die Beine absolviert.

Für die Untersuchung trainierten die Teilnehmenden sechs Wochen lang zweimal pro Woche. Auf dem Programm standen unter anderem Beinpresse, Beinstrecken, Sprünge und Treppenabwärtsgehen. Insgesamt absolvierten sie zwölf Einheiten.

Vor und nach dieser Trainingsphase sowie nach einer anschließenden dreiwöchigen Pause wurden die Muskeln gezielt einer besonders starken Belastung ausgesetzt. Diese umfasste doppelt so viele Muskelkontraktionen wie eine reguläre Trainingseinheit.