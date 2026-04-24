Muskeln stärken: Diese Alltagsbewegungen werden unterschätzt

„No pain, no gain“ lautet eine typische Fitnessstudio-Durchhalteparole. Motto: Ohne harte Muskelarbeit geht gar nichts. Doch wer glaubt, Bewegung müsse immer wehtun oder extrem anstrengend sein, irrt.

Eine aktuelle Übersichtsarbeit von Ken Nosaka, Professor für Bewegungs- und Sportwissenschaft an der Edith Cowan University, rückt dieses Bild zurecht. Die Botschaft: Muskeln können auch stärker werden, ohne dass Training schmerzhaft oder völlig erschöpfend sein muss. Besonders interessant ist dabei eine Form der Muskelarbeit, die im Alltag ohnehin ständig vorkommt – nur denkt kaum jemand daran.

Es geht um „bremsende“ Muskelarbeit.

Der Fachbegriff dafür lautet exzentrische Muskelarbeit. Gemeint sind Bewegungen, bei denen ein Muskel unter Spannung länger wird. Das passiert zum Beispiel, wenn man sich langsam auf einen Sessel setzt. Die Oberschenkelmuskeln lassen den Körper nicht einfach fallen, sondern bremsen ihn kontrolliert ab. Dasselbe geschieht, wenn man Stufen hinuntersteigt, beim Bergabgehen oder wenn man eine Hantel langsam wieder absenkt.

Kurz gesagt: Der Muskel arbeitet nicht nur, wenn er etwas hebt. Er arbeitet auch, wenn er etwas abbremst. Die Formel: Mehr Kraftreiz, weniger Erschöpfung

Das Spannende daran: Bei dieser bremsenden Muskelarbeit können Muskeln hohe Kräfte entwickeln, verbrauchen dabei aber vergleichsweise wenig Energie. Auch Herz und Lunge werden weniger stark belastet als bei vielen klassischen Trainingsformen.

„Die Vorstellung, dass Bewegung erschöpfend oder schmerzhaft sein muss, hält Menschen vom Training ab“, sagt Nosaka. Und: „Stattdessen sollten wir uns stärker auf exzentrische Übungen konzentrieren. Sie können mit deutlich weniger Anstrengung bessere Ergebnisse bringen als herkömmliches Training – und man braucht dafür nicht einmal ein Fitnessstudio.“

Für ältere Menschen ist das besonders interessant, weil Kraft und Gleichgewicht im Alltag entscheidend sind: beim Aufstehen, Stiegensteigen, Stolpern, Abfangen. Ebenso für Menschen mit wenig Kondition, weil diese Übungen weniger stark auf Herz und Lunge gehen können.

Für Sportlerinnen und Sportler, weil viele Bewegungen im Sport vom kontrollierten Abbremsen leben: Richtungswechsel, Landungen, Stopps, Sprints. Und für alle, die keine Lust auf Fitnessstudio, schwere Gewichte oder extremes Auspowern haben.

Alles in allem geht es darum: nicht härter trainieren, sondern klüger. Nicht möglichst viel Schmerz produzieren, sondern den Muskel so fordern, dass er sich anpassen kann.