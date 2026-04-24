Muskeln stärken: Diese Alltagsbewegungen werden unterschätzt
Zusammenfassung
- Exzentrische, also bremsende Muskelarbeit stärkt Muskeln effektiv, ohne dass Training schmerzhaft oder extrem anstrengend sein muss.
- Alltagsnahe Übungen wie langsames Hinsetzen oder bewusstes Treppenabgehen fördern Kraft und Gleichgewicht, besonders für Ältere und Untrainierte.
- Wichtig ist ein langsamer Trainingsstart mit kontrollierter Steigerung, da Muskelreiz, nicht Schmerz, entscheidend für Fortschritte ist.
„No pain, no gain“ lautet eine typische Fitnessstudio-Durchhalteparole. Motto: Ohne harte Muskelarbeit geht gar nichts. Doch wer glaubt, Bewegung müsse immer wehtun oder extrem anstrengend sein, irrt.
Eine aktuelle Übersichtsarbeit von Ken Nosaka, Professor für Bewegungs- und Sportwissenschaft an der Edith Cowan University, rückt dieses Bild zurecht. Die Botschaft: Muskeln können auch stärker werden, ohne dass Training schmerzhaft oder völlig erschöpfend sein muss. Besonders interessant ist dabei eine Form der Muskelarbeit, die im Alltag ohnehin ständig vorkommt – nur denkt kaum jemand daran.
Es geht um „bremsende“ Muskelarbeit.
Der Fachbegriff dafür lautet exzentrische Muskelarbeit. Gemeint sind Bewegungen, bei denen ein Muskel unter Spannung länger wird. Das passiert zum Beispiel, wenn man sich langsam auf einen Sessel setzt. Die Oberschenkelmuskeln lassen den Körper nicht einfach fallen, sondern bremsen ihn kontrolliert ab. Dasselbe geschieht, wenn man Stufen hinuntersteigt, beim Bergabgehen oder wenn man eine Hantel langsam wieder absenkt.
Kurz gesagt: Der Muskel arbeitet nicht nur, wenn er etwas hebt. Er arbeitet auch, wenn er etwas abbremst. Die Formel: Mehr Kraftreiz, weniger Erschöpfung
Das Spannende daran: Bei dieser bremsenden Muskelarbeit können Muskeln hohe Kräfte entwickeln, verbrauchen dabei aber vergleichsweise wenig Energie. Auch Herz und Lunge werden weniger stark belastet als bei vielen klassischen Trainingsformen.
„Die Vorstellung, dass Bewegung erschöpfend oder schmerzhaft sein muss, hält Menschen vom Training ab“, sagt Nosaka. Und: „Stattdessen sollten wir uns stärker auf exzentrische Übungen konzentrieren. Sie können mit deutlich weniger Anstrengung bessere Ergebnisse bringen als herkömmliches Training – und man braucht dafür nicht einmal ein Fitnessstudio.“
Für ältere Menschen ist das besonders interessant, weil Kraft und Gleichgewicht im Alltag entscheidend sind: beim Aufstehen, Stiegensteigen, Stolpern, Abfangen. Ebenso für Menschen mit wenig Kondition, weil diese Übungen weniger stark auf Herz und Lunge gehen können.
Für Sportlerinnen und Sportler, weil viele Bewegungen im Sport vom kontrollierten Abbremsen leben: Richtungswechsel, Landungen, Stopps, Sprints. Und für alle, die keine Lust auf Fitnessstudio, schwere Gewichte oder extremes Auspowern haben.
Alles in allem geht es darum: nicht härter trainieren, sondern klüger. Nicht möglichst viel Schmerz produzieren, sondern den Muskel so fordern, dass er sich anpassen kann.
Muskelkater ist kein Beweis für gutes Training
Denn das ist einer der wichtigsten Punkte der Arbeit. Muskeln müssen nicht beschädigt werden, damit sie stärker werden. Schmerz ist kein Qualitätsmerkmal. Im Gegenteil: Zu viel Muskelkater kann ein Zeichen sein, dass die Belastung zu rasch gesteigert wurde.
Der Körper passt sich jedoch erstaunlich schnell an. Nach einer ersten ungewohnten Einheit reagiert er beim nächsten Mal meist weniger empfindlich. Dieses Schutzphänomen ist gut beschrieben: Der Muskel und das umliegende Gewebe stellen sich auf die Belastung ein. Deshalb lautet die praktische Regel: langsam beginnen, wenig machen, kontrolliert steigern.
Der große Vorteil von Brems-Training: Es braucht keine komplizierten Geräte. Viele Übungen stecken bereits in normalen Bewegungen des alltäglichen Lebens. Hier einige Beispiele:
- Langsam hinsetzen: Nicht auf den Sessel fallen lassen, sondern sich über drei bis fünf Sekunden kontrolliert absenken.
- Stiegen bewusst hinuntergehen: Nicht hastig, sondern langsam und sicher. Das Geländer benutzen, besonders am Anfang.
- Bergabgehen: Bei Spaziergängen oder Wanderungen sind die Oberschenkelmuskeln stark gefordert, weil sie jeden Schritt abfangen.
- Fersen langsam absenken: Auf einer Stufe die Fersen kontrolliert nach unten führen. Das trainiert vor allem die Wadenmuskulatur.
Wandliegestütze: Nicht nur wegdrücken, sondern den Körper langsam wieder Richtung Wand sinken lassen.
Solche Bewegungen wirken unspektakulär. Genau das ist ihre Stärke. Sie sind alltagsnah, machbar und für viele Menschen weniger abschreckend als klassisches Krafttraining. Schon wenige Minuten können Verbesserungen bei Kraft, Beweglichkeit und Wohlbefinden bringen.
So zeigte sich in einer Studie mit älteren Frauen mit Adipositas, dass regelmäßiges, kontrolliertes Stiegensteigen (abwärts!!!) über zwölf Wochen Verbesserungen bei Beinkraft, Blutdruck, Blutfettwerten und Insulinsensitivität brachte. Wichtig war dabei: Die Belastung wurde schrittweise aufgebaut, damit es nicht zu starken Beschwerden kam.
Worauf man achten sollte
Ganz harmlos ist auch bremsendes Muskeltraining nicht, wenn man übertreibt. Gerade weil es sich oft weniger anstrengend anfühlt, kann man zu viel machen. Die Beschwerden kommen häufig erst Stunden später oder am nächsten Tag.
Deshalb gilt:
- Am Anfang wenige Wiederholungen.
- Langsame, kontrollierte Bewegungen.
- Keine Sprünge, kein Tempo, keine ruckartigen Bewegungen.
- Bei Treppen: Geländer benutzen.
- Belastung erst steigern, wenn der Körper gut reagiert.
- Starker Schmerz, deutliche Schwellung oder länger anhaltender Kraftverlust sind kein normales Trainingsziel.
Wer chronisch krank ist, starke Gleichgewichtsprobleme hat oder nach einer Verletzung beginnt, sollte solche Übungen ärztlich oder physiotherapeutisch abklären lassen.
Die wichtigste Erkenntnis: Muskeln brauchen Reiz, aber nicht unbedingt Erschöpfung. Sie müssen gefordert werden, aber nicht gequält. Bremsende Muskelarbeit zeigt, dass Training auch klein, kontrolliert und alltagstauglich sein kann.
Man kann Kraft aufbauen, indem man eine Bewegung nicht schneller, sondern langsamer macht. Indem man sich nicht fallen lässt, sondern abfängt. Indem man die Treppe nicht nur hinauf-, sondern bewusst hinuntergeht.
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