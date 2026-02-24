Mini-Gewohnheiten: 5 Minuten pro Tag – und das Risiko sinkt?

Nur wenige, kleine Veränderungen im Alltag können viel bewirken. Darauf weist eine viel beachtete Studie im Fachjournal „The Lancet“ hin. Das Team um den Bewegungsforscher Ulf Ekelund wertete Daten aus großen internationalen Bevölkerungsstudien aus. Das Ergebnis ist erstaunlich klar: Schon fünf bis zehn Minuten mehr Bewegung pro Tag gehen mit einem geringeren Risiko einher, früh zu sterben. Auch weniger Sitzen hilft. Am stärksten profitieren Menschen, die bisher kaum aktiv waren.

Was sind Micro Habits (Mini-Gewohnheiten)?

Gesundheit beginnt nicht erst beim Intensiv-Sportprogramm, sondern mitten im Alltag. Genau hier setzen Micro Habits an – also Mini-Gewohnheiten, die wenig Überwindung und keine Vorbereitung brauchen. Es geht nicht um ein neues Leben oder einen radikalen Plan. Stattdessen zählt ein kleiner Schritt, der sich täglich wiederholen lässt.

Der Gedanke dahinter ist einfach: Was leicht umzusetzen ist, wird öfter gemacht. Und deshalb kann es auf Dauer mehr verändern, als man erwartet.

Micro Habits Beispiele: So klappt mehr Bewegung im Alltag

Zwei Minuten zügig gehen, wenn du telefonierst

Eine Haltestelle früher aussteigen

Treppe statt Aufzug (zumindest 1 Stockwerk)

Nach dem Essen 5 Minuten um den Block

Jede Stunde kurz aufstehen und einmal strecken

21-Tage-Mythos: Wie lange braucht eine neue Gewohnheit wirklich?

Viele glauben, neue Gewohnheiten bräuchten 21 Tage. Dieser Wert stammt aber nicht aus der Forschung, sondern aus einem Selbsthilfebuch aus den 1960er-Jahren. Trotzdem hält sich die Zahl bis heute.

Die Wissenschaft zeichnet ein anderes Bild. Eine viel zitierte Studie der Psychologin Phillippa Lally zeigt: Gewohnheiten folgen keinem festen Zeitplan. Je nach Person und Verhalten können wenige Wochen reichen – oder mehrere Monate nötig sein. Im Durchschnitt sind es etwa zwei Monate. Entscheidend ist weniger Disziplin als regelmäßige Wiederholung im Alltag.