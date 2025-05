Neue Kollagen-Drinks aus dem Supermarkt: Schönheit zum Trinken?

Kollagen

Kollagen ist ein körpereigenes Eiweiß und der wichtigste Strukturbaustein für Haut, Knochen, Sehnen, Knorpel und Bindegewebe. Kollagen ist auch an der Regeneration von Gewebe beteiligt. Es gibt verschiedene Typen, die häufigsten sind: Typ I, der am häufigsten in Haut, Sehnen und Knochen vorkommt, Typ II im Knorpelgewebe und Typ III in Blutgefäßen, inneren Organen und Haut.

Bildung

Körpereigenes Kollagen wird in spezialisierten Zellen (Fibroblasten) gebildet. Kollagen in Nahrungsergänzung stammt meist aus tierischen Quellen (Rinder, Schweine, Fische) und wird in Form von Hydrolysat („Kollagenpeptiden“) angeboten, die leichter verdaulich sind.

Neben Lebens- und Nahrungsmitteln ist Kollagen auch ein beliebter Inhaltsstoff in Kosmetika wie Gesichtscremes oder Kollagen-Injektionen.