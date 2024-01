Warum Frauen stärker auf Kokain reagieren als Männer

Sexualhormon Östrogen hat Einfluss auf die Kokainabhängigkeit

In einer Untersuchung mit Ratten zeigte sich, dass das weibliche Sexualhormon Östradiol, eine synthetische Version des natürlich vorkommenden Östrogens, dafür verantwortlich ist, warum Weibchen anfälliger für eine Kokainsucht sind als Männchen. Die weiblichen Ratten bekamen Östradiol verabreicht und zeigten in Abhängigkeit davon ein stärkeres Verlangen nach Kokain als ihre männlichen Artgenossen. Die Forschenden stellten zudem bei Weibchen ein höheres Maß an Empfindlichkeit gegenüber Kokain fest.