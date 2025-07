Neue Ansätze: Wie Kochen psychotherapeutisch wirken könnte

Therapieansatz, der Emotionen weckt

Wer gerne kocht, wird diesen Therapieansatz auch ohne emotionale Tiefen gut verstehen. Der Kosmos Küche und Essen birgt außerdem für die meisten positive Kindheitserinnerungen – an Gerüche, Speisen und Geschmäcker. Psychologisch gesehen sind Kochen und Essen mit Wohlgefühlen verbunden. Das regt unter anderem die Produktion von Botenstoffen wie Serotonin und Dopamin an, die für das Wohlbefinden und Glücklichsein ausschlaggebend sind, betonen Expertinnen und Experten in der New York Times.

In einer Meta-Analyse mehrerer Studien fanden Forschende der National Institutes of Health in den USA schon 2017 heraus, dass Kochen den Selbstwert stärken und Stress und Angstzustände reduzieren kann.

Die bisher praktizierten Ansätze der Therapien sind unterschiedlich. Manche Therapeutinnen und Therapeuten nutzen die Beschäftigung mit Lebensmitteln als zur gezielten Fokussierung auf Probleme. Die New Yorker Therapeutin Debra Borden sieht etwa Oliven das ideales Symbol für innere Konflikte: Der Kontrast zwischen weichem Fleisch und hartem Kern lasse sich gut therapeutisch nutzen. Borden kombiniert in ihren Stunden Elemente aus der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie dazu. Dabei sollen die Klientinnen und Klienten negative Verhaltensmuster erkennen und lernen, diese zu verändern. Sie kocht entweder mit ihren Klienten in deren Küchen zuhause oder schaltet sich per Videocall zu.