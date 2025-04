Leistungsdruck und Ohnmacht: Nur 7 Prozent der jungen Menschen glücklich

20 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gaben an, dass es ihnen sogar wirklich schlecht geht. Sie sagen, sie haben oft negative Gefühle und fühlen sich unwohl . 63 Prozent der Befragten haben oft mit Problemen zu kämpfen , sind gestresst oder traurig .

Nur sieben Prozent der jungen Menschen in Österreich und Deutschland sind glücklich und zufrieden . Das ergab eine Umfrage unter 5.511 Personen von "YEP - Stimme der Jugend" zur mentalen Gesundheit.

Österreich und Deutschland: Deutliche Länder-Unterschiede

Die Datenerhebung fand von Oktober 2024 bis Jänner 2025 unter Österreichern (38 Prozent) und Deutschen (62 Prozent) statt. Die Ergebnisse zeigten deutliche Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Während elf Prozent der österreichischen Befragten angeben, dass es ihnen wirklich schlecht geht, liegt dieser Anteil in Deutschland mit 25 Prozent mehr als doppelt so hoch.

Insgesamt bewerten 72 Prozent der deutschen Jugendlichen ihr aktuelles emotionales Wohlbefinden als negativ. In Österreich sind es mit 49 Prozent hingegen deutlich weniger. Diese Zahlen zeigten, dass junge Menschen in Deutschland insgesamt stärker belastet sind als in Österreich.