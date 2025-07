Großneffe von Sigmund Freud: "Wir sind alle ein bisschen neurotisch"

Ich besuchte einmal im Jahr eine Cousine Sigmund Freuds. Doch sie starb vor zwei Jahren. Aber die hinterbliebenen Familienmitglieder treffen einander hier von Zeit zu Zeit, besonders die Psycho-analytiker und Psychotherapeuten. Aber wir sind nicht mehr viele. Wenn ich hier bin, statte ich dem Freud-Museum in der Berggasse immer einen Besuch ab. Ich mache Fotos und gehe in den Shop. Der Lieblingsschirm meiner Tochter stammt von hier (schmunzelt).

Sie haben jüdische Wurzeln. Fühlen Sie sich in Europa und Wien sicher?

Die Erforschung des Problems Narzissmus und die Behandlung von psychischen Störungen. Er lehrte und hinterließ uns sehr gute Instrumente in puncto Psychotherapie und -analyse. Schließlich sind wir alle ein bisschen neurotisch.

Was ist von Freuds Arbeit heute sonst noch relevant?

Was ist die wichtigste Erkenntnis Ihres Vorfahrens?

Er verstarb vor meiner Geburt, aber ich habe in meinem Beratungszimmer einen David-Stern aus Murano-Glas von ihm. Und ich bin im Besitz eines Briefs, den er einst an meinem Großvater schrieb.

Besitzen Sie Erinnerungsstücke an Sigmund Freund?

Die Pandemie hinterließ in Kindern und Jugendlichen einen Marker. Sie litten unter der schwierigen Situation, plötzlich alleine zu Hause lernen und sich irgendwie adaptieren zu müssen. Einige verarbeiten noch immer Traumas, beispielsweise die Einschnitte im Sozialleben.

Die Psychoanalyse ist moderner geworden. Im Unterschied zu Freud können wir unsere Patienten nicht mehr fünf Mal die Woche herbestellen, sondern nur ein Mal. Wir adaptierten die psychoanalytischen Theorien für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien, eines meiner Spezialgebiete. Meine Kollegen und ich sind ja nicht orthodox und folgen exakt der Psychoanalyse Freuds. Die Zeit wie Gesellschaft veränderte sich stark. Aber wir Psychoanalytiker arbeiten noch immer in seiner Tradition, auf der ganzen Welt.

Was ist heute anders?

Welche Rolle spielen Kriege in der Entwicklung von jungen Menschen?

Ich weiß, wie schlimm Kriege für sie sind, denn ich arbeitete mit ukrainischen Kindern, die vor russischen Invasoren und ihren Attacken fließen mussten. An den typischen Migrationsproblemen leiden sie selbst wie die aufnehmende Gesellschaft. Schließlich müssen wir ein friedliches Zusammenleben organisieren. Doch unsere Gesellschaft ist grausam und aggressiv. Kinder und Jugendliche spüren den Einfluss des Bösen besonders. Wir haben den Glauben an eine gute Zukunft verloren und können ihnen nicht mehr sagen, du wirst eines Tages ein großartiger Anwalt, Arzt oder was auch immer werden, denn die Welt kann jeden Tag explodieren. Wir haben keine Sicherheit mehr.

Können sich Junge im Social-Media-Zeitalter noch altersgemäß entwickeln?

Ich bin kein Fan von TikTok und Instagram, weil ich sehe, wie groß die Probleme von Kindern sind, die den ganzen Tag auf Bildschirme schauen. Anstatt miteinander zu spielen, starren sie auf Geräte, weil sie von Computerspielen und Videos abhängig sind. Das ist nicht gut für die Entwicklung ihres Denkvermögens und des Gehirns.