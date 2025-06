Psychotherapie-Pionier Pritz: "Wir sind selbstbezogener geworden"

Aber ist das noch die Psychoanalyse Freuds, der alle möglichen sexuellen Störungen mit Träumen verknüpfte?

Nein, die Psychoanalyse hat sich weiterentwickelt. Die Methode ist bekannt dafür, lange zu dauern ...

...und teuer zu sein.

Ja. Aber mittlerweile sind Kurztherapien die häufigste Form der psychoanalytischen Anwendung.

Und wer braucht eine lange?

Derjenige, der es nötig hat, eine Weltreise in die Seele zu machen.

Was brauchen die Zeugen und Opfer-Angehörigen nach dem Grazer Amoklauf?

Sie bekommen jetzt eine Krisenbetreuung, und das ist auch richtig so. Das heißt, dass man ihnen einmal in erster Linie zuhört und da ist, damit die Einsamkeit in so einer schweren Situation gelindert wird – und auch die Fantasien dazu erträglicher werden. Bei manchen wird sich eine Therapie anschließen, bei den meisten wahrscheinlich nicht. Sie werden von sich aus diese Krise bewältigen können. Das braucht lange, ist aber nicht pathologisch.

Welche Gedanken sind Ihnen als Psychoanalytiker angesichts dieser Tat durch den Kopf gegangen?

Einerseits: Wie geht es Eltern und Verwandten der toten Kinder? Andererseits macht man sich Gedanken darüber, wie jemand so gefühllos sein kann.

Eine übersteigerte Form von Narzissmus?

Eine krasse pathologische Form, wie sie zum Glück selten vorkommt. Er hat sicher Kränkungen in der Schule erlebt – aber das haben wir alle. Das erklärt sein Verhalten nicht. Da war etwas in seinem Charakter, das auf die Dunkelheit ausgerichtet ist.