Bon Jovi rettet Frau: Studie zeigt deutlichen Rückgang der Suizide

Positive Beispiele zählen immer, so auch in der Suizid-Prävention. Nachdem der US-Rocksänger Jon Bon Jovi im September 2024 geholfen hatte, einen Suizid zu verhindern, gab es im US-Bundesstaat deutlich weniger Todesopfer durch Selbsttötungen. Erstmals wurde jetzt in einer wissenschaftlichen Arbeit mit Beteiligung von Experten der MedUni Wien der positive "Papageno-Effekt" an einem realen Beispiel belegt.

"Medienberichterstattung über Suizide kann die Suizidraten in der Bevölkerung beeinflussen. Während Berichte über Todesfälle häufig mit einem Anstieg von Selbsttötungen einhergehen ("Werther-Effekt"), können Berichte über Überlebende mit einem Rückgang verbunden sein ("Papageno-Effekt"). Am 11. September 2024 berichteten Medien ausführlich über den Musiker Jon Bon Jovi, der in Tennessee den Suizidversuch einer Frau verhinderte", schrieben jetzt Sangsoo Shin (Universität Melbourne/Australien) und Co-Autoren, unter ihnen Thomas Niederkrotenthaler (Public Health/MedUni Wien), der sich seit langem mit Suizidprävention beschäftigt.

Zwischenfall bei Video-Produktion auf Brücke

Jon Bon Jovi hatte am 11. September 2024 auf der Seigenthaler-Fußgängerbrücke über den Cumberland River in Nashville ein Video gedreht, als man plötzlich auf eine Frau aufmerksam wurde, die bereits über das Geländer gestiegen war und sich offenbar in die Tiefe stürzen wollte. Der Sänger und ein Mitglied seines Teams sprachen die Frau an und überredeten sie, wieder auf die sichere Seite zu kommen. Unmittelbar darauf umarmte Jon Bon Jovi die Gerettete. Medien-Coverage gab es weltweit.