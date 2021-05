In Volksschulen in NÖ werden bessere Corona-Tests ausprobiert

Seit Mitte April haben nach den Oberstufen auch die Unterstufen auf Antigenschnelltests umgestellt, die in der Handhabung etwas komplizierter sind, aber dafür aussagekräftigere Ergebnisse liefern. Nun erprobt das Bildungsministerium in einem Pilotversuch an einigen Standorten in Niederösterreich, ob diese zuverlässigeren Tests auch für den Einsatz an Volksschulen geeignet sind. Kommen auch die jüngeren Schüler gut damit zurecht, könnten die Volksschulen ebenfalls umsteigen.

An allen Schulen kommen weiterhin anterio-nasale Antigenschnelltests zum Einsatz, also "Nasenbohrer"-Tests, bei denen die Schüler selbst mit einem Tupfer im vorderen Nasenbereich einen Abstrich entnehmen. Allerdings ist die Auswertung bei den aussagekräftigeren Tests etwas aufwendiger: Bei den derzeit noch an Volks- und Sonderschulen eingesetzten Tests wird der Tupfer in einem Faltkarton mit einer Flüssigkeit beträufelt, der Karton anschließend zugeklappt.