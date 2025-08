In-Ear-Kopfhörer können Entzündungen im Ohr auslösen

Wir haben eine Fall-Kontroll-Studie auf Kontaktdermatitis im Zusammenhang mit In-Ear-Geräten durchgeführt, um mögliche Risikofaktoren für Kopfhörer/Ohrstöpsel-Allergien zu identifizieren", haben Haotian Liu und Co-Autoren von der Sichuan Universität in China (West China Hospital/Chengdu) jetzt in ihrer Publikation im Journal der Amerikanischen Akademie für Dermatologie (JAAD) geschrieben.

Rund zehn Prozent aller Menschen erkranken einmal oder öfter in ihrem Leben an einer Gehörgangsentzündung. Damit zählt sie zu den häufigsten Ohrenproblemen. Es handelt sich um eine Entzündung der Haut des äußeren Gehörgangs, in der medizinischen Fachsprache Otitis externa genannt.

Ohrstöpsel verursachen feuchtes, warmes Klima im Ohr

In rund 90 Prozent der Fälle verursachen Bakterien die Entzündung. Seltener sind Viren und Pilze dafür verantwortlich. Sozusagen klassisch ist die "Badeotitis" von Schwimmern. In der jüngeren Vergangenheit sind aber auch die In-Ears in Verdacht geraten, weil sie die Ohren dicht abschließen und für ein feuchtes und warmes Klima sorgen, was Keimwachstum fördern kann.

Tests auf Kontaktallergien

Die chinesischen Ärzte nahmen insgesamt 128 Personen mit Otitis externa in ihre Studie auf. Hinzu kamen 50 Personen ohne Symptome, die aber ebenfalls solche Kopfhörer oder Ohrstöpsel verwendeten. Die Probanden waren im Mittel um 25 Jahre alt, etwa zwei Drittel waren Frauen. 75 Probanden konnten schließlich auch allergologisch untersucht werden. Dabei wurden kleine Stücke der In-Ears-Abdichtungen abgetrennt und 48 Stunden für Hauttests am Rücken der Testpersonen benützt.