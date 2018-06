Immunsystem und Krebs: Forschung aus Österreich macht Hoffnung

Josef Penninger wirkt locker. „Ich will mehr über die Evolution von Erkrankungen lernen; am Wochenende mit dem Boot rausfahren und Orcas T-Zellen abnehmen (spielen eine wichtige Rolle im Immunsystem) – ich will wieder Forscher sein.“ Österreichs Vorzeige-Wissenschaftler scheint sich auf seine neue Aufgabe zu freuen. Mit 1. Dezember wird er nach Kanada übersiedeln, an die Uni in Vancouver (der KURIER berichtete).

Rasch noch eine der letzten Veranstaltungen am IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie), das Penninger in den vergangenen 15 Jahren aufgebaut hat, absolvieren, seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt rücken und zwei Erfolgsstories aus der Grundlagenforschung unters Volk bringen, die neben gesellschaftlichem auch wirtschaftlichen Nutzen haben. Wenn Forschung Früchte trägt, lautet auch der Name der Veranstaltung dieser Tage.

Überhaupt: Es sei ihm darum gegangen, einen Platz zu schaffen, wo junge Leute in finanzieller und intellektueller Freiheit arbeiten können.“ Das scheint gelungen, hat Stefan Ameres, Group Leader am IMBA, doch erst vor zwei Monaten mit dem Houskapreis den größten privaten Forschungspreis erhalten.