Weniger Stürze: Die Gruppe der aktiven Hundebesitzerinnen und -besitzer hatte ein um 40 Prozent geringeres Risiko, Stürze ohne eine offensichtliche, erklärbare Ursache zu erleiden – also etwa ein rutschiger Boden, eine Teppichfalte oder schlechtes Licht. Es müssen also andere Gründe eine Rolle spielen, wie Muskelschwäche, Gleichgewichtsprobleme, neurologische oder kardiologische Erkrankungen etc.

Geringere Angst vor Stürzen: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die regelmäßig mit ihren Hunden ins Freie gingen, berichteten deutlich seltener (minus 20 Prozent), Angst vor Stürzen zu haben. Diese Angst ist ein zentraler Faktor für die Vermeidung von Bewegung und damit für eine verringerte Lebensqualität.

Gassigehen bringt "einzigartige Vorteile"

Laut den Eigenangaben der Studienteilnehmer war zwar das Ausmaß der körperlichen Aktivität von Spaziergängern mit und ohne Hund weitgehend ähnlich, offenbar aber brachte aber speziell das Gassigehen "einzigartige Vorteile" mit sich, wie es in einer Aussendung des Trinity College heißt.