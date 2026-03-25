War zuerst das Ei oder das Huhn? Warum es keine simple Antwort gibt

Was war zuerst - das Huhn oder das Ei? Schon in der Antike beschäftigte diese Frage die Philosophen. Auch zu Ostern kann diese Frage zu Diskussionen führen. Die Antwort führt weit zurück in die Urgeschichte. Denn lange bevor es das erste Huhn gab, legten schon Dinosaurier Eier. Und noch vor den Dinosauriern legten schon Amphibien Eier. Fische und andere wirbellose Tiere laichten sogar noch früher.

Vergangenes Jahr zeigten Forschende aus Genf und Lausanne in einer Studie in der Fachzeitschrift Nature sogar, dass bereits die einzellige Lebensform mit dem Namen Chromosphaera perkinsii die genetischen Werkzeuge besaß, um eine Art Eier zu formen. Dieser Einzeller existierte vor etwa einer Milliarde Jahren auf der Erde.

Hühner wie wir sie kennen, die Art Gallus gallus domesticus, entstanden deutlich später. Sie sind domestizierte Tiere, die aufgrund der gezielten Auswahl von Menschen, die die wenig aggressiven Wildvögel auswählten und züchteten, entstanden sind. Dies scheint an verschiedenen Orten unabhängig voneinander passiert zu sein, beginnend vor etwa 10.000 Jahren. Damit sind Hühner Hunderte von Millionen Jahren nach Eiern entstanden.

Warum die Sache beim Hühnerei nicht so eindeutig ist

Bei der Frage ums Hühnerei wird es komplizierter. Gemäß der Evolutionstheorie sind Arten das Resultat von langen Prozessen von genetischen Mutationen und Selektion. Im Falle des Haushuhns konnten Forschende diesen Prozess bis zum Tyrannosaurus Rex zurückverfolgen. Mit der Analyse von Gewebe eines Dinosauriers konnten sie zeigen, dass heutige Hühner und Strauße enger mit dem T.-Rex verwandt sind als alle anderen lebenden Tiere.