"Vier Pfoten-Analyse": Woher die Eier in unseren Krapfen kommen

Beim Lebensmitteleinkauf im Supermarkt kommt man derzeit kaum an Faschingskrapfen vorbei. Über die verwendeten Zutaten machen sich dabei aber die wenigsten Gedanken. Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" hat daher in Österreichs Supermärkten recherchiert, welche Eier für die Herstellung werden. Darüber hinaus sind aber auch manche Angaben für Konsumentinnen und Konsumenten verwirrend und irreführend. Sowohl bei Spar, Billa und Billa Plus kam es vor, dass entweder die Aufschrift "Hergestellt in Österreich" oder ein rot-weiß-rotes Symbol zu finden waren, ohne dass eine Haltungsform oder das Herkunftsland der Eier genannt wurde. Für "Vier Pfoten"-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck ist das problematisch: „Viele Menschen nehmen natürlich an, dass der Herstellungs- auch der Herkunftsort der Zutaten ist. Hier wären klare und vollständige Angaben wünschenswert anstatt Hinweise, die zur Vernebelung beitragen.“

Noch immer kommen viele Eier aus Bodenhaltung Insgesamt untersuchte das Team 70 verschiedene Krapfen. 38 davon und damit mehr als die Hälfte waren ohne jede Kennzeichnung. Bei 28 Krapfen war zumindest die Herkunft angegeben, bei 26 die Haltungsform. Von Letzteren stammen 19 aus Bodenhaltung, nur sieben aus Freilandhaltung. Eier aus Bio-Freilandhaltung gab es gar nicht. Besonders schlecht abgeschnitten hat übrigens Spar, wo auf keinem einzigen der im Recherchezeitraum untersuchten Krapfen Angaben zur Haltung oder Herkunft der Legehennen gemacht wurden. Dass so viele verarbeitete Eier nach wie vor aus Bodenhaltung stammen, sieht die Tierschutzorganisation ebenso kritisch. Weissenböck: „Bei der Bodenhaltung dürfen bis zu neun Hennen pro Quadratmeter gehalten werden. Durch das Gedränge ausgelöster Stress ist eine häufige Todesursache für die Hühner. Es mangelt ihnen auch an Beschäftigung, da es keinen Grünauslauf gibt. Verhaltensweisen wie Futtersuche, Scharren und Picken können nur bedingt ausgeübt werden.“