Hilferuf für eine Zweijährige: „Sie weiß, dass sie Krebs hat“

Es begann vor rund zwei Monaten mit etwas Fieber, das mehrere Tage anhielt. Lukas Kirisits und Sara Ostertag brachten die ihre zweijährige Tochter zur Kinderärztin – nach einer Blutuntersuchung wurde die Familie direkt ins St. Anna Kinderspital geschickt. Während Lukas Kirisits über die Diagnose seiner Tochter spricht, merkt man, dass er sich inzwischen alles dazu durchgelesen hat, was er finden konnte: „Sie hat Leukämie, und zwar die akute lymphatische Form, kurz ALL. Die kann innerhalb weniger Tage ausbrechen. Jährlich erkranken rund 70 Kinder in Österreich an Leukämie, wobei ein Großteil mit einer großen Chance mithilfe von Chemotherapie geheilt werden kann. Ein kleiner Teil fällt in die Hochrisikogruppe. Meine Tochter gehört dazu.“

Dadurch ist sie auf eine Stammzellentransplantation angewiesen. „Viele glauben, dass das immer eine Knochenmarkstransplantation mit operativem Eingriff erfordert. Aber eigentlich ist es zu 90 Prozent so, dass der potenzielle Spender für eine ambulante Behandlung in der Früh ins Krankenhaus kommt und am Abend wieder gehen kann. Im Prinzip ist es wie eine Blutabnahme.“ Ein operativer Eingriff sei nur in 10 Prozent der Fälle notwendig.