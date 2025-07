Antikörper-"Schutzschild" in der Nase: Neue Hoffnung bei Heuschnupfen?

"Methode wirkt sofort und lokal an der Nasenschleimhaut"

Um die Wirksamkeit der allergenspezifischen monoklonalen Antikörpertherapie zu testen, wurden die Antikörper in die Nasenschleimhaut von fünf Mäusen appliziert, die zuvor durch Injektionen von Beifußpollenextrakt allergisch sensibilisiert worden waren. Zehn weitere Mäuse dienten als Kontrollgruppe: Sie wurden ebenfalls sensibilisiert, erhielten jedoch ein Placebo. Oder wurden weder sensibilisiert noch mit Antikörpern behandelt. Drei Wochen später wurden alle Mäuse unter Narkose dreimal einem Aerosol aus Beifußpollen sowie direkt in die Nase verabreichtem Pollenextrakt ausgesetzt.

"Unsere Methode wirkt sofort und lokal an der Nasenschleimhaut, indem sie das Allergen direkt bei Kontakt neutralisiert", wird Kaissar Tabynov, Direktor des Internationalen Zentrums für Vakzinologie an der Universität, in einer Aussendung zitiert. Er spricht von einem "molekularen Schutzschild".