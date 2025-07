"Lazarus-Phänomen": Wenn Totgesagte wieder Lebenszeichen geben

Zur auslösenden Ursache gibt es mehrere Theorien. Für am wahrscheinlichsten hält der Notfallmediziner, dass durch eine zu intensive Beatmung der Druck in der Brusthöhle so stark ansteigt, dass dadurch die große Hohlvene zusammengepresst wird und der Rückfluss des Bluts aus den unteren Extremitäten und aus dem Bauchraum verringert wird . „Das vermindert aber die Durchblutung des Herzens und es kann zu einem längeren Herz-Kreislaufstillstand kommen.“ Entweicht die Luft nach der Reanimation, kann das Blut wieder ungehindert fließen.

„Komm heraus!“ Das Lazarus-Phänomen ist nach einem Heiligen benannt. Vier Tage lag Lazarus bereits im Grab, als Jesus rief: „Lazarus, komm heraus!“ – und ihn damit, so berichtet das Lukasevangelium, von den Toten zurückholte. Die Auferstehung Lazarus’ ist auch ein zentrales Thema der Malerei, vor allem in der Renaissance. Lazarus ist zudem der Patron der Totengräber.

International gilt die Empfehlung , dass ab Eintreffen professioneller Rettungskräfte mindestens 20 Minuten reanimiert wird. Bei Herzstillstand liegt häufig auch ein abnormaler Herzrhythmus vor, in diesem Fall gibt ein Defibrillator einen elektrischen Schock ab, um das Herz in einen normalen Rhythmus zu bringen.

Vor allem in Seuchenzeiten war die Gefahr groß – etwa während der Cholera-Epidemien. Und so witterten Erfinder und findige Geschäftsleute ihre Chance. Sie entwickelten Sicherheitsvorrichtungen für Särge : etwa eine Schnur, die aus dem Inneren nach oben führte und an ein Glöckchen montiert war. Der vermeintlich Tote musste einfach nur läuten. Auch pyrotechnische Signale konnten ausgelöst werden. Manche Modelle sollen mit Notleitern und Luftkammern ausgestattet gewesen sein.

Die Angst kommt nicht von ungefähr. Die sogenannte Taphephobie hatte einen realen historischen Hintergrund . Tatsächlich wurden immer wieder Menschen bestattet, die noch lebten. Tief unter der Erde wachten sie auf – und versuchten, sich zu befreien. Woher man das weiß? Bei Umbettungen fanden sich Kratzspuren an den Innenseiten der Särge, oder die Leichen lagen verdreht in ihrer letzten Ruhestätte.

„20 Minuten Reanimation sind Standard bei uns“, betont Schnaubelt: „Oft ist es auch viel länger. Wenn wir aber im EKG 20 Minuten lang durchgehend eine Nulllinie sehen, also keinerlei elektrische Aktivität, dann beenden wir gemäß internationalen Richtlinien die Reanimation.“

Brugger und seine Mitautoren schlagen hingegen vor, nach Beenden einer erfolglosen Herz-Lungen-Wiederbelebung die Patienten noch zehn weitere Minuten mittels EKG (Elektrokardiogramm) zu überwachen: „Damit reduziert sich das Risiko, dass man etwas übersieht.“

Eine internationale Empfehlung dafür gibt es aber nicht. Rettungsarzt Schnaubelt: „Es ist durch große Studien belegt, dass nach 20 Minuten Nulllinie das Herz nicht mehr anspringt. Das zeigt sich auch daran, dass wir trotz der hohen Zahl an Reanimationen in Wien noch nie so ein Lazarus-Phänomen gesehen haben.“ In 22 Prozent der