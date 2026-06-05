Chronische Hepatitis B: Neues Medikament macht Hoffnung

Hepatitis B klingt für viele nach einer fernen Infektionskrankheit. Tatsächlich kommt das Virus überall vor, weltweit tragen etwa 350 Millionen Menschen das Hepatitis B-Virus in sich, in Österreich liegt die Zahl der Infizierten laut Österreichischer Hepatitishilfe zwischen 40.000 und 80.000, jährlich kommt es zu etwa 1.500 Neuerkrankungen.

Gegen die Erkrankung gibt es eine wirksame Impfung. In Österreich wird sie allgemein für Kinder und Erwachsene empfohlen; für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist sie Teil des kostenfreien Impfprogramms.

Für Menschen, die bereits chronisch infiziert sind, ist die Situation komplizierter. Bisherige Medikamente können das Virus zwar meist gut unterdrücken. Viele Betroffene müssen diese Therapie aber lange, oft über Jahre, einnehmen. Eine Art funktionelle Heilung – also ein Zustand, in dem das Virus nicht mehr relevant aktiv ist und keine Dauertherapie mehr gebraucht wird – gelingt bisher nur selten.

Hier setzt ein neuer Wirkstoff an: Bepirovirsen. Er blockiert bestimmte „Bauanleitungen“ des Hepatitis-B-Virus, so soll es weniger Bestandteile produzieren und im Körper zurückgedrängt werden.Er wurde nun in zwei großen internationalen Studien der letzten Prüfphase untersucht.

Die Ergebnisse erschienen im New England Journal of Medicine. Insgesamt nahmen mehr als 1800 Erwachsene mit chronischer Hepatitis B teil. Alle waren bereits mit Standardmedikamenten behandelt, das Virus war bei ihnen also gut kontrolliert. Menschen mit Leberzirrhose waren nicht Teil der Studie.

Noch ist Bepirovirsen nicht zugelassen. Der Wirkstoff befindet sich allerdings bereits im Zulassungsverfahren; in den USA wird eine Entscheidung bis Ende Oktober 2026 erwartet.