Auch in den Nachbarländern Tschechien, der Slowakei und Ungarn ist es in den vergangenen Monaten zu einer Häufung von Erkrankungen gekommen.

Von den 87 bestätigten Hepatitis-A-Fällen in Österreich betraf die Mehrheit, 68 Prozent, Männer. 43 bestätigte Fälle wurden aus Wien gemeldet. Das Durchschnittsalter der betroffenen Personen lag bei 34 Jahren, die Altersspanne der Erkrankten lag allerdings zwischen drei und 84 Jahren. 44 Personen mussten im Spital behandelt werden. "Bisher wurden im heurigen Jahr mehr Fälle als üblich registriert, wir sind aber nicht übermäßig beunruhigt. Wir beobachten die Zunahme der Fälle vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen wie Obdachlosenheimen, man kann aber nicht sagen, dass eine bestimmte Community alleine betroffen ist", sagt Virologe Lukas Weseslindtner von der MedUni Wien . Hepatitis A ist eine meldepflichtige Erkrankung - besteht der Verdacht auf eine Infektion, wird die Probe eingesandt, geprüft und im Überwachungssystem der AGES dokumentiert.

Warum steigen die Fälle gerade jetzt?

Untersuchungen zu möglichen Übertragungswegen laufen derzeit. Laut ECDC könnte der Anstieg der Fälle zumindest zum Teil auf Roma-Gemeinschaften im Osten der Slowakei zurückgehen. Die Menschen leben dort unter schwierigen hygienischen Bedingungen. Ende 2022 kam es in der Slowakei vor allem bei Kindern zu einer Zunahme von Erkrankungen. "Genotypische Analysen (Untersuchungen der Virus-DNA, Anm.) zeigen, dass die Viren aus Mittel- und Osteuropa nach Österreich kommen. In Österreich gibt es bei Kindern aber keine besondere Häufung von Hepatitis A", betont Weseslindtner.

In diesem Jahr wurden in der Slowakei bereits weit über 800 Erkrankungen gezählt. Allerdings traten diese nur noch zur Hälfte in Roma-Communitys auf. Rund 20 Prozent der erkrankten Menschen sind von Obdachlosigkeit oder Drogenabhängigkeit betroffen.

Insgesamt haben sich die Erkrankungszahlen in den vergangenen 20 Jahren wegen verbesserter hygienischer Verhältnisse in Europa reduziert. Meist stecken sich Österreicherinnen und Österreicher auf Reisen an. Zu einer Zunahme von Hepatitis A-Fällen ist es durch den Konsum von kontaminierten Lebensmitteln in Österreich selbst gekommen, die Standards in der Lebensmittelproduktion sind aber hoch. "Aktuell sehen wir keine Assoziation mit bestimmten Lebensmitteln. Generell ist das Risiko einer Ansteckung höher, wenn man etwa häufig rohe Lebensmittel, insbesondere Meeresfrüchte, isst. In der Vergangenheit gab es in Österreich aber zum Beispiel auch Fälle durch kontaminierte gefrorene Beeren - das weist auf eine schlechte Händehygiene in der Produktion hin", so Weseslindtner.