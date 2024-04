Helga Goggenberger: Eine der vielseitigsten KURIER-Journalistinnen

Sie zählte wohl zu den vielseitigsten Redakteurinnen und Redakteuren des KURIER: Professorin Helga Goggenberger, die dieser Tage nach langem schweren Leiden verstorben ist.

Sie war jahrelang eine einfühlsame Interviewerin von vielen prominenten – und auch royalen – Persönlichkeiten aus aller Welt. Legendär ist ihr Exklusiv-Interview mit Prinz Philip im Jahr 1989. "Es war ein großes Abenteuer", erinnerte sie sich 2021 anlässlich seines Todes. Ursprünglich war ausgemacht, Deutsch zu sprechen, unmittelbar davor eröffnete ihr aber der Pressechef, dass das Interview doch auf Englisch durchgeführt werden soll. Dem Prinzen gefiel es: "This was a very good interview", sagte er zum Schluss des Gesprächs. Nachsatz: "Und jetzt können wir Deutsch sprechen."

Aber auch Königin Noor von Jordanien, die frühere Königin Sirikit von Thailand, Suha Arafat (die Witwe des ehemaligen palästinensischen Präsidenten Jassir Arafat) und auch Prinz Charles hat sie interviewt.

Doch das war nur die eine journalistische Seite von "Goggi", wie sie von ihren Kolleginnen und Kollegen liebevoll genannt wurde. Ab 1993 leitete sie das Gesundheits- und Wissenschaftsressort des KURIER. Neben der Berichterstattung über neue medizinische Erkenntnisse ging es ihr immer auch um die konkreten Anliegen der Leserinnen und Leser. Dazu baute sie die Telefon-Fragestunde "Kurier-Ordination" auf und betreute als "Gesundheits-Ombudsfrau" auch die Rubrik "Patient in Not".