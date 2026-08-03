Handy im Urlaub: Wie Eltern die Mediennutzung regeln können

Am Anfang klingt es nach der großen Freiheit: keine Schule mehr! Also auch nix zu tun. Für viele Kinder und Jugendliche sind Ferien genau deshalb heikel, weil da plötzlich viel Freiraum ist, der schnell vom Handy-Bildschirm besetzt wird.

„Wenn ich keine Idee habe, wie ich die Ferien verbringen möchte, dann passiert es ganz schnell, dass Medien diese Lücke füllen“, sagt Florian Buschmann. Der deutsche Medienexperte hat die Initiative „Offline Helden“ gegründet, arbeitet in Schulen und Familien, hält Workshops und kennt problematischen Medienkonsum aus eigener Erfahrung. Als Jugendlicher spielte er zeitweise bis zu 16 Stunden am Tag.

Seine Warnung richtet sich nicht gegen ein bisschen Gaming und ebenso nicht gegen das Smartphone. Es geht ihm vielmehr um den schleichenden Verlust von Struktur. Gerade in den Ferien könne aus dem Wochenende-Ausnahmezustand ein Dauerzustand werden. Er rechnet vor: Wenn Kinder und Jugendliche an schulfreien Tagen im Schnitt rund acht Stunden Freizeitmedien nutzen, summiert sich das in den Ferien rasch auf Hunderte Stunden. „Das ist wahnsinnig viel Zeit, die früher genutzt wurde, um sich zu entspannen, zu erholen, etwas zu erleben. Jetzt kommt ein Gerät dazu, das nonstop Input liefert – und mit dem man nicht mehr abschalten kann.“

Belohnungen und Reize

Digitale Medien locken mit prompten Reizen und Belohnungen. Das echte Leben scheint langsamer und weniger spannend. Ein Spiel sagt dem Kind, was als Nächstes zu tun ist, der Ferientag tut das nicht.

Deshalb rät Buschmann, nicht erst über Bildschirmzeiten zu reden, wenn alle schon am Pool liegen. „Wenn das Thema erst im Urlaub akut wird, ist es zu spät, es versaut allen die gute Stimmung.“ Besser sei daher ein Familiengespräch davor: Was wünschen wir uns? Wann ist Handyzeit okay? Wann wollen wir miteinander unterwegs sein? Welche Regeln gelten im Hotel, beim Essen, am Strand, beim Einschlafen?

Totalverbote seien kontraproduktiv, so Buschmann. Aber es brauche bewusste Absprachen.

Ein Gamingabend mit Freunden oder ein bisschen im Handy surfen sei etwas anderes als ein Konsum, der sich durch alle Tage zieht. „Es ist viel besser, solche Dinge zu bündeln, als im September reparieren zu müssen, was man in den Ferien nicht in gute Bahnen gelegt hat.“

Dass Kinder das allein schaffen sollten, hält der Experte für unrealistisch. Viele Jugendliche wüssten genau, dass ihnen zu viel Bildschirmzeit nicht guttut. „Trotzdem schaffen sie es nicht, damit aufzuhören.“

Digitale Angebote seien so gebaut, dass sie binden. Kinder und Jugendliche befinden sich außerdem noch in der Entwicklung. Selbstregulation, Selbststeuerung, Selbstreflexion, Handlungsplanung, Prioritäten setzen – all das reift erst spät aus. „Das heißt nicht, dass man erst mit 25 ein Handy haben sollte, aber vorher muss man die Nutzung angemessen begleiten.“

Was eine Pause alles bewirkt

Dass eine bewusste Pause vom Handy etwas spürbar verändern kann, zeigte zuletzt das große ORF-„Dok 1“-Handyexperiment. Wissenschaftlich begleitet vom Anton Proksch Institut verzichteten Jugendliche drei Wochen lang ganz oder teilweise auf ihr Smartphone; mehr als 45.000 von ihnen nahmen an den Befragungen teil.

Danach zeigte sich: Problematisches Internetnutzungsverhalten ging zurück, Schlafprobleme nahmen ab, das psychische Wohlbefinden stieg. Jugendliche sagten danach Sätze wie: „Ich freue mich, dass ich mal kein Handy habe, dann kann ich endlich mehr mit meinen Freunden machen“ oder: „Das Experiment hat mir gezeigt, dass Familie mehr wert ist als das Smartphone.“

Auch andere Daten zeigen, dass das Thema längst im Alltag angekommen ist. Eine Auswertung österreichischer HBSC-Daten zur Smartphone- und Social-Media-Nutzung Jugendlicher in Österreich zeigt: 2021/22 gaben bereits 38 Prozent der Schüler an, täglich fünf Stunden oder mehr am Smartphone zu verbringen; 2017/18 waren es noch 23 Prozent. Je stärker die problematische Nutzung ausgeprägt war, desto häufiger traten psychosoziale Belastungen wie depressive Verstimmung, geringere Lebenszufriedenheit, Einsamkeitsgefühle oder ein negatives Körperselbstbild auf.