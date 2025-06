Substanz aus halluzinogenen Pilzen: Wie Krebspatienten profitieren könnten

Schon seit Jahren wird zum therapeutischen Einsatz von Psilocybin , einer psychoaktiven Substanz, die in bestimmten Pilzarten vorkommt, bei psychischen Störungen geforscht. Etwa zur Behandlung von Depressionen, Suchterkrankungen, Angstzuständen oder posttraumatischen Belastungsstörungen.

25-Milligramm-Dosis zeigte Effekte

Im Zuge der aktuellen Studie konnte die Gabe von Psilocybin depressive und angstbezogene Symptome lindern. In der Untersuchung erhielten 28 Krebspatientinnen und -patienten eine 25-Milligramm-Dosis Psilocybin – entweder vor, während oder nachdem sie psychologisch-psychotherapeutische Unterstützung bekommen hatten.

Bei klinischen Interviews, die zwei Jahre später durchgeführt wurden, zeigte sich bei 15 Patientinnen und Patienten eine deutliche Verringerung ihrer depressiven Symptomatik. Bei 14 Studienteilnehmenden hielt die Besserung dauerhaft an. Ähnlich wirkte Psilocybin auch bei Angstzuständen.

"Eine einzige Dosis Psilocybin in Kombination mit psychologischer Unterstützung zur Behandlung von Depressionen hat bei einem erheblichen Teil der Krebspatientinnen und -patienten eine langfristig positive Wirkung – und zwar bis zu zwei Jahre lang", wird Manish Agrawal, Hauptautor der Studie und Gründer des privaten Unternehmens Sunstone Therapies, das sich der Forschung zum medizinischen Einsatz von Psychedelika widmet, in einer Aussendung zitiert. "Wenn sich diese Ergebnisse in randomisierten Studien bestätigen, könnte dies zu einer breiteren Anwendung von Psilocybin zur Behandlung von Depressionen bei Krebspatienten führen."