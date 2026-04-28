Hallux valgus: Wie moderne Diagnostik und Therapien die Fehlstellung der Großzehe beheben

Hallux valgus, der Ballenzeh, übersetzt „die Großzehe die nach außen ausweicht“, gehört zu den häufigsten orthopädischen Problemen des Vorfußes. OA. Dr. Clemens Mansfield, Leiter der Fußchirurgie im Orthopädischen Spital Speising, bestätigt, dass laut Studien weltweit von der „Volkskrankheit des Vorfußes“ etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Erwachsenen betroffen sind, mit einer deutlichen Zunahme im höheren Lebensalter. Frauen leiden wesentlich häufiger darunter als Männer. Eine Rolle spielt meist die familiäre Veranlagung. „Der Hallux entwickelt sich meist schleichend über viele Jahre“, so Mansfield. Anfangs bleibe er oft „stumm“, ohne Schmerzen, auch die Schwere der Fehlstellung sagt wenig über das Beschwerdebild aus. Typische Frühzeichen sind jedoch Druckschmerzen im Schuh, Konflikte mit dem „Schuhwerk“ sowie eine langsame Wanderung der Großzehe in Richtung der Kleinzehen. Das kann wiederum zu Überlastung und Folgeproblemen wie Hammerzehen führen.

Ursachen und Verstärker In der Entstehung spielen mehrere Faktoren zusammen. Die genetische Veranlagung gilt als entscheidend, häufig berichten Betroffene, dass Mutter oder Großmutter ebenfalls betroffen waren oder operiert werden mussten. Anatomische Besonderheiten wie Spreizfuß oder Bandlaxität verstärken die Neigung, ebenso eine bestimmte Form des Mittelfußknochens. Bandlaxität bedeutet wiederum, dass die Bänder im Fuß ungewöhnlich locker und dehnbar sind, wodurch sie das Gelenk weniger stabil halten. Bei Hallux valgus kann diese angeborene oder erworbene „Lockerheit“ dazu führen, dass der Mittelfußknochen leichter aus der Achse gerät und die Großzehe in Richtung der kleinen Zehen kippt. Ein weiterer möglicher Auslöser sind enge, spitz zulaufende oder hochhackige Schuhe. Sie können die Entwicklung beschleunigen, sind jedoch nicht alleinige Ursache. „Eine vorhandene Veranlagung wird dadurch nur schneller symptomatisch“, so Mansfield.

Prävention schwierig Gleichzeitig sei eine gezielte Prävention schwierig, „da die Fehlstellung sehr langsam entsteht und sich konservative Maßnahmen meist auf die Linderung der Beschwerden konzentrieren“, so Mansfield. Schuhe mit einer breiten Zehenbox und niedrigem Absatz eignen sich, um den Druck zu reduzieren. Ebenso Einlagen mit Innenrandstütze können helfen, die Großzehe leicht zu korrigieren. Auch so genannte Nachtlagerungsschienen versprechen Besserung, weil sie die Flexibilität der Großzehe erhalten und die Stellung stabilisieren sollen. Dennoch ist Vorsicht geboten, Mansfield: „Zwar können solche Schienen in manchen Fällen helfen, doch sie verdrängen oft die kleinen Zehen und führen dadurch zu neuen Problemen.“ Bessere wissenschaftliche Evidenz gibt es für Taping und gezieltes Fußmuskeltraining, vor allem in Form der so genannten Spiraldynamik-Therapie. Dabei werden die Muskeln und Bewegungsabläufe des Fußes bewusst trainiert, um Fehlbelastungen zu reduzieren und die Großzehe wieder in eine günstigere Position zu bringen. Diese konservativen Methoden können die Symptome deutlich lindern und die Beweglichkeit verbessern. Allerdings gilt: „Eine bereits bestehende knöcherne Fehlstellung lässt sich damit nicht dauerhaft zurückdrehen.“ Ob sich das Fortschreiten der Erkrankung durch Spiraldynamik zuverlässig bremsen lässt, ist nach der aktuellen Studienlage nicht eindeutig belegt. Mansfield betont daher, dass konservative Therapie vor allem der Beschwerdeminderung dient, und weniger einer vollständigen Rückbildung des Hallux valgus.

Diagnose und Chirurgie Eine Operation ist nicht in den meisten Fällen unausweichlich, sondern bei persistierenden Beschwerden, Progression oder relevanter funktioneller Einschränkung zu erwägen. Konservative Maßnahmen können Beschwerden oft wirksam lindern. Eine Operation kommt dann infrage, wenn Schmerzen, funktionelle Einschränkungen oder eine fortschreitende Fehlstellung den Alltag deutlich beeinträchtigen. Die Diagnose eines Hallux valgus beginnt somit immer mit einer sorgfältigen klinischen Untersuchung. Entscheidend ist dabei, den Fuß nicht nur im Stehen zu betrachten, sondern auch mit den Händen zu untersuchen, denn nur so lassen sich die tatsächliche Fehlstellung, die Beweglichkeit der Gelenke und die Schmerzpunkte zuverlässig erfassen. Wichtig ist auch der Hautzustand, etwa ob Druckstellen oder offene Areale vorliegen.