Häufiger als gedacht: Jedes fünfte Kind hat eine Lebererkrankung

Lebererkrankungen bei Kindern kommt häufiger vor als gedacht. Jedes fünfte Kind in Europa ist betroffen, gab die Europäische Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung (ESPGHAN) im Vorfeld ihres Kongresses in Wien zu diesem Thema bekannt. Die Früherkennung von seltenen Lebererkrankungen, wie der Gallengangsatresie, könne die Notwendigkeit von Lebertransplantationen verhindern, so die Experten in einer Aussendung.

Denn allein in Österreich und Deutschland brauchen jährlich 150 Kinder eine Lebertransplantation. Der ESPGHAN-Kongress, der kommende Woche vom 17. bis 20. Mai im Austria Center Vienna stattfindet, thematisiert die Fortschritte in der Transplantationsmedizin, die Zukunft von Gentherapien sowie die Rolle der Ernährung und Vorsorgeuntersuchungen im Hinblick auf Magen-Darm- und Lebererkrankungen von Kindern und Jugendlichen.

Grund: Übergewicht

Ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in Europa ist übergewichtig. Damit verbunden ist häufig auch die Entwicklung einer Fettleber. "Meistens handelt es sich dabei um milde Formen der Fetteinlagerung, aber dies kann auch zu gravierenden, degenerativen Veränderungen der Leber führen. In seltenen Fällen, etwa ein bis zwei Prozent aller Kinder, die eine Fettleber haben, kann die Schädigung so massiv werden, dass im Alter von etwa 20 Jahren die Notwendigkeit einer Lebertransplantation besteht", erklärte ESPGHAN-Präsident Ulrich Baumann. Je mehr hier im Vorfeld mit gesunder und ausgewogener Ernährung entgegengesteuert werden kann, desto besser.

Seltene Erkrankung

Andere Lebererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zählen vermehrt zu den seltenen Erkrankungen und haben häufig genetische Ursachen, betreffen Auto-Immunerkrankungen oder entstehen - wie die Gallengansatresie - durch Zufall. 50 Neugeborene pro Jahr werden in Österreich und Deutschland mit einer Gallengangsatresie geboren, eine frühe Diagnose sei hier lebenswichtig. Die Gallengangsatresie ist eine seltene Gallenwegserkrankung, bei der es zum Verschluss der Gallenwege und in der Folge zu massiven Leberschädigungen kommt. "Mit einer Auftrittswahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000 in Europa, ist die Gallengangsatresie zwar selten, aber sie ist die häufigste Ursache für eine Lebertransplantation im Kindesalter", so Baumann.

Gelbsucht

"Die große Herausforderung ist, hier die Neugeborenen-Gelbsucht, die ein wesentlicher Indikator für diese Erkrankung ist, von der Muttermilchgelbsucht, die ganz normal bei Neugeborenen auftritt, zu unterscheiden. Ein vorsorglicher Bluttest zwei Wochen nach der Geburt gibt hier Klarheit", erklärte der Medizinier. Wird die Gallengangsatresie rechtzeitig erkannt, kann dadurch einerseits das Auftreten einer Lebererkrankung verhindert werden und andererseits mithilfe einer speziellen Operation, der so genannten Kasai-Operation, die Wahrscheinlichkeit der Notwendigkeit einer Lebertransplantation wesentlich verringert werden.