Grippe: Neue mRNA-Impfstoffe könnten besser schützen als herkömmliche

Ein neuer mRNA-Grippeimpfstoff des Pharmaunternehmens Pfizer könnte herkömmlichen Impfstoffen gegen Influenza überlegen sein, zeigt eine neue klinische Phase-III-Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Während der Grippesaison 2022/23 wurde der Impfstoff in den USA, auf den Philippinen und in Südafrika an Probandinnen und Probanden verabreicht. Rund 18.500 gesunde Teilnehmende im Alter von 18 bis 64 Jahren erhielten dabei zufällig entweder den mRNA-Impfstoff oder einen herkömmlichen Impfstoff.

Weniger Erkrankungen in der mRNA-Gruppe Alle Impfstoffe waren auf die empfohlenen saisonalen Influenzastämme ausgerichtet. Der neue Impfstoff war bei der Verhinderung von Influenza-Erkrankungen um 34,5 Prozent wirksamer als die Kontrollimpfstoffe: In der mRNA-Gruppe traten 57 Erkrankungen auf, in der Kontrollgruppe 87. Auch die Immunreaktion auf die Impfungen wurde im Blut gemessen: Gegen Influenza-A-Stämme war die Antikörperbildung nach der mRNA-Impfung stärker als in der Kontrollgruppe, für B-Stämme ähnlich oder niedriger. Wie für mRNA-Impfungen typisch traten mehr Impfreaktionen auf als in der Kontrollgruppe, die meisten jedoch mild bis moderat und nur vorübergehend. Schwere Nebenwirkungen waren mit einer Rate von einem Prozent in beiden Gruppen gleich häufig. Grippeepidemien treten jedes Jahr in den kälteren Monaten auf – auf der Nordhalbkugel von Oktober bis März, auf der Südhalbkugel von April bis September. Verursacht werden sie durch Orthomyxoviren, die in die Typen A, B und C eingeteilt werden. Für den Menschen sind vor allem Influenza-A- und -B-Viren relevant, die sich kontinuierlich verändern und auf die jährlich angepasste Grippeimpfstoffe ausgerichtet sind. Möglich ist auch die Entstehung neuer Influenza-Subtypen, gegen die Menschen noch keine Immunität besitzen. Auf diese Weise könnten theoretisch neue schwere Grippepandemien entstehen. Neben Pifzer hat auch die Firma Moderna bereits Anfang des Jahres Ergebnisse einer Phase-III-Studie zu ihrem saisonalen Influenzaimpfstoff veröffentlicht. Die Immunreaktion auf die mRNA-Impfung war herkömmlichen Impfungen nicht unterlegen, es traten auch hier häufiger Impfreaktionen auf. Im Sommer 2025 veröffentlichte Moderna zudem Ergebnisse zur Impfstoffeffizienz: Laut Pressemitteilung verhindert mRNA-1010 mehr Influenza-Erkrankungen als Kontrollimpfstoffe. Diese Ergebnisse sind noch nicht in einem Fachjournal erschienen.

mRNA-Impfstoffe können schneller hergestellt werden Inwieweit könnten mRNA-Impfstoffe künftig gegen Influenza eingesetzt werden? Florian Krammer, wissenschaftlicher Direktor des Wiener Ignaz Semmelweis Instituts und Professor für Vakzinologie an Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, sieht vor allem bei der Herstellung Vorteile: "Für die Nordhalbkugel müssen für herkömmliche Influenzaimpfstoffe die Impfstämme im Februar bestimmt werden, da die Herstellung des Impfstoffes lange dauert, etwa sechs Monate. Während dieser Zeit findet die Influenzasaison auf der Südhalbkugel statt und es kann zur Veränderung des Virus kommen. Das kann dazu führen, dass der Impfstoff nicht mit den zirkulierenden Stämmen zusammenpasst, was die Wirksamkeit verschlechtert", wird er vom Science Media Center zitiert. mRNA-Impfstoffe könnten viel schneller hergestellt werden, Entscheidungen zu den Impfstämmen müssten dafür erst im Mai oder Juli getroffen werden. "Zu diesem Zeitpunkt hätte man also schon Daten von der Südhalbkugel, und diese Impfstoffe würden viel eher mit den zirkulierenden Viren zusammenpassen."