mRNA-Grippeimpfstoff wirksamer als Standardimpfstoff

Über 40.000 Erwachsene ab 50 Jahren haben an der Studie teilgenommen, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Die Hälfte erhielt den neuen mRNA-Impfstoff mRNA-1010, die andere Hälfte einen zugelassenen Standardimpfstoff.

Wirksamkeit um 26,6 Prozent höher Das Ergebnis: Der mRNA-Impfstoff verhinderte 26,6 Prozent mehr Grippeerkrankungen als der Vergleichsimpfstoff. Bei den Geimpften mit mRNA-1010 erkrankten 2,0 Prozent an einer durch PCR-Test bestätigten Grippe, bei der Standardimpfung waren es 2,8 Prozent. Die Teilnehmer wurden durchschnittlich 181 Tage lang beobachtet. Der neue Impfstoff basiert auf der mRNA-Technologie, die auch bei Corona-Impfstoffen zum Einsatz kam. Er enthält genetische Informationen für Oberflächenproteine (Hämagglutinin) jener Grippeviren, die von der Weltgesundheitsorganisation für die jeweilige Saison empfohlen werden.

Mehr Nebenwirkungen als bei Standardimpfung Allerdings traten bei mRNA-1010 häufiger Nebenwirkungen auf: Schmerzen an der Einstichstelle: 65,8 Prozent (Standardimpfstoff: 29,8 Prozent)

Müdigkeit: 45,1 Prozent (Standardimpfstoff: 20,3 Prozent)

Kopfschmerzen: 37,8 Prozent (Standardimpfstoff: 18,0 Prozent)

Muskelschmerzen: 35,4 Prozent (Standardimpfstoff: 11,6 Prozent) Die meisten Reaktionen waren laut Studienautoren leicht bis mittelschwer und vorübergehend. Schwere unerwünschte Ereignisse traten bei 2,2 Prozent der mRNA-Geimpften auf (drei davon wurden als impfstoffbedingt eingestuft), bei der Vergleichsgruppe waren es 1,9 Prozent (zwei als impfstoffbedingt eingestuft).