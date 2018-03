Grippe: Erstmals deutlicher Rückgang der Erkrankungszahlen

In der vergangenen Woche (Kalenderwoche 12) gab es nur in Wien 7800 Neuerkrankungen an Grippe und grippalen Infekten, zeigen die neuesten Daten vom Gesundheitsdienst (Grippemeldedienst) der Stadt Wien (MA 15). In der Woche davor lag mit 9600 erstmals seit acht Wochen die Zahl der Neuerkrankungen unter 10.000.

Ausschlaggebend für die Ausrufung und Beendigung der Grippewelle ist unter anderem der Prozentsatz der positiven Proben unter allen Einsendungen von Schleimhautabstrichen an das Department für Virologie.

Auch in ganz Europa ist die Virusaktivität derzeit rückläufig.