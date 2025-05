Gewichtsreduktion zur Lebensmitte schützt vor Krankheit

Das haben finnische Wissenschafter an drei Probandengruppen mit mehr als 20.000 Menschen in Langzeitbeobachtungen (zwölf bis 35 Jahre) zeigen können.

Übergewicht und Adipositas sind weltweit ein Top-Thema der Gesundheitsdebatte. Umso mehr erstaunlich ist das Faktum, das Timo Strandberg (Universität Helsinki) und seine Co-Autoren online in der Zeitschrift der amerikanischen Ärztegesellschaft darstellen:

48 bis 57 Prozent weniger chronische Erkrankungen

Die Ergebnisse sprechen eindeutig für den Nutzen einer Normalisierung von eventuellem Übergewicht oder Adipositas in der Lebensmitte: In der britischen Whitehall-II-Studie zeigte sich nach dem Herausrechnen von Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck und Blutfettwerten bei Gewichtsverlust auf Normalgewicht eine Verringerung des Risikos für chronische Erkrankungen um 48 Prozent, also um fast die Hälfte. Unter Ausschluss von Typ-2-Diabetes betrug die Risikoreduktion für chronische Leiden immer noch 42 Prozent.

Ein ganz ähnliches Resultat zeigte sich bei der Finnish Public Sector Studie mit einer Nachbeobachtungszeit von im Mittel rund zwölf Jahren: Verringerung des Auftretens von chronischen Erkrankungen um 57 Prozent.