Studie: Überträgt Küssen Depressionen und Ängste?

Den Forscher zufolge können Depressionen und Ängste über das orale Mikrobiom, also die Gesamtheit der Mikroorganismen im Speichel, von einem Ehepartner auf den anderen übertragen werden.

Mikrobiom und Stresshormon

An der Untersuchung waren Forscher aus Indien, Italien, Großbritannien und dem Iran beteiligt. Zunächst haben sie 1.740 iranische Paare auf Schlaflosigkeit untersucht, die in den vergangenen sechs Monaten geheiratet hatten und zusammenlebten. Bei 268 Paaren wurden sie fündig: Einer der beiden Partner war gesund, der andere litt an Schlafstörungen mit Angstzuständen und Depressionen.

Am ersten und am 180. Tag der Studie haben die Forscher bei allen Teilnehmern die Zusammensetzung der Mundmikrobiota und der Cortisolspiegel (Stresshormon) im Speichel erfasst. Die Teilnehmer wurden gebeten, ihre Ernährungsgewohnheiten, ihre Mundhygiene und ihre Bewegungsgewohnheiten während der Studie nicht zu ändern.