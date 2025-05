Tripper auf dem Vormarsch: England impft, Österreich verhütet

In Großbritannien wurden 2023 über 85.000 Gonorrhö-Fälle gemeldet – dreimal so viele wie 2012. In der Schweiz ist die Situation ähnlich: Dort haben sich die Fallzahlen seit 2015 mehr als verdreifacht. Auch Österreich bleibt nicht verschont. Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden im Jahr 2023 in Österreich 419 Proben von 398 Patient:innen positiv auf Gonokokken getestet. Anzumerken ist, dass nur eine eingeschränkte Meldepflicht besteht. Alarmierend ist dennoch, dass der Erreger Neisseria gonorrhoeae zunehmende Resistenzen gegenüber gängigen Antibiotika zeigt.