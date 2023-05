Gewalt in der Jugend erhöht Risiko erneut Opfer zu werden

Risikoverhalten

Eine weitere Erkenntnis: Erfahrungen mit Beziehungsgewalt führen tendenziell zu höherem Risikoverhalten in anderen Bereichen, etwa Alkohol- und Marihuanakonsum, aber auch zu höherem sexuellen Risikoverhalten, und zu generell schlechterer psychischer Verfassung."Muss man schon als Jugendliche oder als Jugendlicher über Gewalt in der Partnerschaft berichten, kann dies ein Risikofaktor für ein breites Spektrum von Langzeitfolgen sein", so Piolanti.

Frauen seien stärker von negativen Langzeitfolgen betroffen als Männer. "Der Zusammenhang zwischen Gewalt in Teenagerbeziehungen und ähnlichen Erfahrungen im Erwachsenenalter war am deutlichsten erkennbar. Das deutet darauf hin, dass Gewalt in Beziehungen Teil eines Kontinuums sein kann, das schon früh beginnt." Präventionsprogramme in dem Bereich seien sehr wichtig. Die Ergebnisse der Klagenfurter Studie wurden kürzlich in der Zeitschrift "Pediatrics" vorgestellt.