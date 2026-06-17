Süße Getränke: Zuckergehalt in Österreich um 22 Prozent gesunken

Der Zuckergehalt in heimischen Getränken ist in den vergangenen 16 Jahren fast um ein Viertel gesunken. Der durchschnittliche Zuckergehalt in Getränken (ohne Süßstoffe) ging um 22 Prozent von 7,5 Gramm pro 100 Milliliter auf aktuell 5,9 Gramm zurück. Das ergab der jährliche Getränke-Check des Salzburger vorsorgemedizinischen Instituts SIPCAN. Für die aktuelle Studie wurden 592 Getränke analysiert und dabei vor allem die Verwendung von Süßstoffen als Zuckerersatz untersucht. Auch der Zuckerkonsum der Österreicherinnen und Österreicher ist seit 2010 um 23,3 Prozent zurückgegangen. "Das entspricht rund sechs Stück Würfelzucker weniger pro Person und Tag", wie das Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition (SIPCAN) am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Bemerkenswert sei, dass diese positive Entwicklung ohne den verstärkten Einsatz von Süßstoffen bei Getränken erreicht wurde. Der Anteil an süßstoffhaltigen Getränken sei im gleichen Zeitraum leicht gesunken, und zwar von 16,6 auf 14,4 Prozent.

Viele Menschen würden im Sommer ganz selbstverständlich zu süßen, erfrischenden Getränken greifen. Dabei werde oft übersehen, dass über kaum ein anderes Lebensmittel in kurzer Zeit so viel Zucker aufgenommen wird. "Mit einem halben Liter klassischer Limonade sind es über 50 Gramm. Bereits mit einer solchen Portionsgröße erreichen viele Menschen die maximal empfohlene tägliche Zuckerzufuhr." Seit 2010 setze SIPCAN daher mit der "Initiative Zuckerreduktion" klare Zeichen mit messbarem Erfolg. "Nur wenn sich Konsumentinnen und Konsumenten schrittweise an einen weniger süßen Geschmack gewöhnen, kann eine nachhaltig positive Veränderung des Ess- beziehungsweise Trinkverhaltens gelingen", sagte SIPCAN-Vorstand und Internist Friedrich Hoppichler. Zudem stünden Süßstoffe wissenschaftlich immer wieder unter Kritik. Großbritannien: Zuckerreduktion durch Süßstoffe Strategien anderer Länder würden zeigen, wie unterschiedlich Maßnahmen wirken können. In Großbritannien sei der Zucker in Getränken seit Einführung der Zuckersteuer zwar gesenkt, in der Praxis jedoch häufig durch Süßstoffe ersetzt worden, um den gewohnten süßen Geschmack zu erhalten. Erhebungen zeigten, dass aktuell rund neun von zehn Erfrischungsgetränken (87,8 Prozent) Süßstoffe enthalten, darunter auch Kindergetränke. Gleichzeitig sei das Verkaufsvolumen von Süßgetränken zwischen 2015 und 2020 um 21,3 Prozent gestiegen. "Das heißt: Die Rezeptur hat sich zwar verändert - süße Erfrischungsgetränke werden jedoch noch mehr konsumiert."