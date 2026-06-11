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Gesundheit

Vier Minuten gegen Gehprobleme: Was kurzes Training bewirkt

Schon ein kurzes Krafttraining zu Hause kann älteren Menschen helfen, sicherer aufzustehen, besser das Gleichgewicht zu halten und beweglicher zu bleiben.
Gabriele Kuhn
11.06.2026, 09:34

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Alter Mann beim Sport.

Zusammenfassung

  • Vier Minuten einfaches Krafttraining pro Tag verbesserten bei älteren Menschen mit Gehschwierigkeiten Beweglichkeit, Gleichgewicht und Beinkraft.
  • Die hohe Beteiligung an dem kurzen Trainingsprogramm zeigt, dass niedrigschwellige Angebote im Alltag besser umsetzbar sind als längere Einheiten.
  • Die Studie bezieht sich auf eine spezielle Zielgruppe und ersetzt nicht umfassendere Bewegungsempfehlungen für die allgemeine Gesundheit.

Wer im Alter schwerer vom Sessel aufsteht, beim Gehen unsicherer wird oder Stiegen zunehmend meidet, kennt oft nicht nur ein körperliches Problem. Beweglichkeit bedeutet Selbstständigkeit. Sie entscheidet darüber, ob man einkaufen geht, Freundinnen trifft, den Alltag bewältigt – oder immer häufiger vermeidet, was früher selbstverständlich war.

Eine neue Studie, erschienen im Fachjournal PLOS One, liefert dazu eine bemerkenswerte Botschaft: Es braucht nicht zwingend lange Trainingseinheiten, Fitnessstudio oder komplizierte Geräte, um funktionelle Beweglichkeit zu verbessern. Bei älteren Menschen mit bereits bestehenden Gehschwierigkeiten reichten in dieser Untersuchung vier Minuten Krafttraining pro Tag aus, um messbare Fortschritte zu erzielen.

Was wurde untersucht?

An der randomisierten Studie nahmen 97 inaktive Erwachsene ab 65 Jahren teil. Alle berichteten zu Beginn, dass ihnen das Gehen schwerfiel. Die Teilnehmenden wurden entweder einer Trainingsgruppe oder einer Kontrollgruppe zugeteilt.

Das Programm hieß FAST-2, kurz für Functional Activity Strength Training. Es bestand aus vier einfachen Übungen, die zu Hause durchgeführt wurden:

  • Liegestütz-Varianten, etwa an Wand, Küchenplatte oder Treppe
  • Aufstehen vom Sessel
  • Rudern mit Widerstandsband
  • Step-ups auf eine niedrige Stufe

Jede Übung dauerte 30 Sekunden, dazwischen gab es Pausen. Insgesamt nahm das Programm rund vier Minuten täglich in Anspruch. Besonders relevant: Nur 60 Sekunden davon waren direkt Übungen für die untere Körperhälfte – also Sessel-Aufstehen und Stufensteigen. Trotzdem zeigten sich dort die deutlichsten Effekte.

Was brachte das Training?

Nach zwölf Wochen schnitt die Trainingsgruppe in mehreren Tests besser ab als die Kontrollgruppe.

Beim Five-Times-Sit-to-Stand-Test, bei dem man fünfmal möglichst rasch von einem Sessel aufsteht und sich wieder setzt, war die Trainingsgruppe im Schnitt 2,3 Sekunden schneller als die Kontrollgruppe.

Beim 30-Sekunden-Sesseltest schafften die Teilnehmenden der Trainingsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe im Schnitt 4,2 Wiederholungen mehr.

Auch das Gleichgewicht verbesserte sich: Beim Einbeinstand konnten die Trainierenden ihr Gleichgewicht um durchschnittlich 3,6 Sekunden länger halten als die Kontrollgruppe.

Das klingt nach wenig, im Alltag können solche Unterschiede aber relevant sein. Denn die Fähigkeit, zügig und sicher vom Sessel aufzustehen, ist mehr als eine Fitnessübung. Sie sagt etwas über Beinkraft, Gleichgewicht, Sturzrisiko und Selbstständigkeit aus.

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Warum gerade kurze Programme wichtig sein könnten

Viele ältere Menschen wissen, dass Bewegung wichtig wäre, trotzdem scheitert es oft an der Umsetzung. Klassische Empfehlungen klingen schnell nach großem Projekt: mehrmals pro Woche Krafttraining, Ausdauertraining, Balanceübungen, idealerweise alles kombiniert. Für Menschen, die bereits Schmerzen, Unsicherheit oder Gehprobleme haben, kann das überfordernd wirken.

Hier setzt die Studie an. Die Forschenden wollten wissen, ob ein sehr kurzes, einfaches und alltagstaugliches Programm überhaupt einen Unterschied machen kann. Die Antwort: offenbar ja – zumindest über zwölf Wochen und in dieser untersuchten Gruppe.

Auffällig war auch die hohe Beteiligung: Die Teilnehmenden der Trainingsgruppe absolvierten das Programm im Schnitt an 81 Prozent der Tage, also an rund 5,6 Tagen pro Woche. Das spricht dafür, dass die Kürze des Trainings ein Vorteil sein kann. 

Vier Minuten sind niedrigschwelliger als 45 Minuten. Sie passen eher in den Alltag. Und sie wirken weniger wie ein neues Lebensprojekt, an dem man schon vor Beginn scheitert.

Die Erkenntnisse sind dennoch kein Freibrief für die Formel: "Vier Minuten täglich ersetzen jedes andere Training." Die Autorinnen und Autoren weisen darauf hin, dass diese Untersuchung nicht zeigt, dass vier Minuten Bewegung pro Tag für die allgemeine Fitness, Herz-Kreislauf-Gesundheit oder Körperzusammensetzung ausreichen.

kurier.at, GK  | 

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