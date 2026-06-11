Vier Minuten gegen Gehprobleme: Was kurzes Training bewirkt

Wer im Alter schwerer vom Sessel aufsteht, beim Gehen unsicherer wird oder Stiegen zunehmend meidet, kennt oft nicht nur ein körperliches Problem. Beweglichkeit bedeutet Selbstständigkeit. Sie entscheidet darüber, ob man einkaufen geht, Freundinnen trifft, den Alltag bewältigt – oder immer häufiger vermeidet, was früher selbstverständlich war.

Eine neue Studie, erschienen im Fachjournal PLOS One, liefert dazu eine bemerkenswerte Botschaft: Es braucht nicht zwingend lange Trainingseinheiten, Fitnessstudio oder komplizierte Geräte, um funktionelle Beweglichkeit zu verbessern. Bei älteren Menschen mit bereits bestehenden Gehschwierigkeiten reichten in dieser Untersuchung vier Minuten Krafttraining pro Tag aus, um messbare Fortschritte zu erzielen.

Was wurde untersucht?

An der randomisierten Studie nahmen 97 inaktive Erwachsene ab 65 Jahren teil. Alle berichteten zu Beginn, dass ihnen das Gehen schwerfiel. Die Teilnehmenden wurden entweder einer Trainingsgruppe oder einer Kontrollgruppe zugeteilt.

Das Programm hieß FAST-2, kurz für Functional Activity Strength Training. Es bestand aus vier einfachen Übungen, die zu Hause durchgeführt wurden:

Liegestütz-Varianten , etwa an Wand, Küchenplatte oder Treppe

Aufstehen vom Sessel

Rudern mit Widerstandsband

Step-ups auf eine niedrige Stufe

Jede Übung dauerte 30 Sekunden, dazwischen gab es Pausen. Insgesamt nahm das Programm rund vier Minuten täglich in Anspruch. Besonders relevant: Nur 60 Sekunden davon waren direkt Übungen für die untere Körperhälfte – also Sessel-Aufstehen und Stufensteigen. Trotzdem zeigten sich dort die deutlichsten Effekte.

Was brachte das Training?

Nach zwölf Wochen schnitt die Trainingsgruppe in mehreren Tests besser ab als die Kontrollgruppe.

Beim Five-Times-Sit-to-Stand-Test, bei dem man fünfmal möglichst rasch von einem Sessel aufsteht und sich wieder setzt, war die Trainingsgruppe im Schnitt 2,3 Sekunden schneller als die Kontrollgruppe.

Beim 30-Sekunden-Sesseltest schafften die Teilnehmenden der Trainingsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe im Schnitt 4,2 Wiederholungen mehr.

Auch das Gleichgewicht verbesserte sich: Beim Einbeinstand konnten die Trainierenden ihr Gleichgewicht um durchschnittlich 3,6 Sekunden länger halten als die Kontrollgruppe.

Das klingt nach wenig, im Alltag können solche Unterschiede aber relevant sein. Denn die Fähigkeit, zügig und sicher vom Sessel aufzustehen, ist mehr als eine Fitnessübung. Sie sagt etwas über Beinkraft, Gleichgewicht, Sturzrisiko und Selbstständigkeit aus.