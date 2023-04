Geschlechtskrankheiten: Rasantes Ansteigen der Fälle in den USA

Syphilis bei Schwangeren

Ein auffälliger Ausreißer in dieser Hinsicht: Syphilis. Die Ansteckungsfälle gingen innerhalb eines Jahres um 32 Prozent nach oben. Einen besonders alarmierenden Anstieg gab es bei schwangeren Frauen. Eine Infektion mit dem bakteriellen Erreger Treponema pallidum löst über den Mutterkuchen beim ungeborenen Kind eine kongenitale (bei der Geburt vorhandene, Anm.) Syphilis aus. Als Folge kann es vor allem in der frühen Phase der Schwangerschaft zu einer Fehlgeburt kommen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt ist ein Versterben des Kindes im Mutterleib möglich. Infizierte Säuglinge können auch nach der Geburt Symptome zeigen (in erster Linie Hautausschläge).

"Das Wichtigste ist, sich daran zu erinnern, dass eine kongenitale Syphilis zu 100 Prozent vermeidbar ist", wird Mena auf CNN zitiert. "In vielerlei Hinsicht ist sie das Ergebnis unseres Versagens bei der Syphilis-Prävention bei Frauen im reproduktiven Alter und ihren Partnern."