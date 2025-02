GNTM: Die Vermessung der Jugendlichen und ihre gefährlichen Folgen

In den sozialen Medien kursiert ein Videoausschnitt von einer früheren Topmodel-Staffel: Eine junge, gertenschlanke Kandidatin steht in Unterwäsche vor der dreiköpfigen Jury, Heidi Klum in der Mitte, und bekommt von Juror Thomas Hayo ein Maßband um den Körper gewickelt. Dass der Hüftumfang der 16-Jährigen um zwei Zentimeter mehr geworden ist, gefällt Model-Mama Heidi gar nicht. „Die Zahl war ja schon vorher recht hoch“, sagt sie tadelnd.

Aus heutiger Sicht wirkt die Szene völlig aus der Zeit gefallen. „Mobbing auf höchstem Niveau“ und „Diese Sendung gehört verboten“, schreiben Millennials auf Instagram unter den Clip.

Viele von ihnen, die mit „Germany’s Next Topmodel“ groß geworden sind, geben Heidi Klum die Schuld für ihr verzerrtes Körperbild.