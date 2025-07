Neue Gen-Analyse sagt Risiko für Fettleibigkeit schon im Kindesalter voraus

Risikoscore zeigt Wahrscheinlichkeit für Adipositas im Erwachsenenalter

Dem gezielten Einsatz vorbeugender Maßnahmen ist ein Forschungsteam der Universitäten Bristol und Kopenhagen nun einen Schritt nähergekommen: Auf Basis genetischer Daten von über fünf Millionen Menschen hat die Gruppe einen sogenannten "polygenischen Risikoscore" (PGS) entwickelt, der zuverlässig die Entwicklung von Adipositas im Erwachsenenalter vorhersagen soll.

Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen mit einem höheren genetischen Risiko früh präventive Maßnahmen zukommen zu lassen.

"Was den Score so wirkungsvoll macht, ist die beständige Verbindung zwischen dem genetischen Score und dem Body-Mass-Index bereits vor dem fünften Lebensjahr und bis ins Erwachsenenalter", wird Roelof Smit, Experte für genetische Epidemiologie an der Uni Kopenhagen in einer Aussendung zitiert. "Eine Intervention zu diesem Zeitpunkt könnte theoretisch großen Einfluss haben."