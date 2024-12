Oft ohne Symptome: Hunderte Millionen Menschen leben mit Genitalherpes

Von den Menschen zwischen 15 bis 49 Jahren lebt nach einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit mehr als jeder fünfte mit einer Genitalherpes-Infektion. Das sind ca. 846 Millionen Menschen.

Jede Sekunde stecke sich mindestens eine Person mit dem Erreger an - das entspreche 42 Millionen Menschen pro Jahr, heißt es in einer WHO-Studie, die in der Fachzeitschrift Sexually Transmitted Infections veröffentlicht wurde. Die Schätzungen beziehen sich auf 2020.