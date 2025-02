Warum mediterrane Ernährung auch gut fürs Gehirn ist

Darauf deutet eine aktuelle, noch nicht veröffentlichte und noch nicht von Fachkollegen begutachtete Studie der University of Illinois hin. Erste Eckdaten wurden bereits jetzt bekannt gegeben. Die Zusammenfassung der Studie wird im Februar auf der International Stroke Conference 20 25 der American Stroke Association in Los Angeles, Kalifornien, offiziell vorgestellt.

Weiße Substanz hat viele Schlüsselrollen

Bei der weißen Substanz handelt es sich um ein Gewebe im Gehirn, das die Kommunikation zwischen verschiedenen Regionen unterstützt und eine Schlüsselrolle bei Gedächtnis und Lernen spielt. Mit zunehmendem Alter nimmt sie auf natürliche Weise ab, doch kann dieser Prozess durch eine gesunde Ernährung und eine entsprechende Lebensweise verlangsamt werden.

„Wir haben beobachtet, dass sich die kardiovaskuläre Gesundheit direkt auf die Gehirnstrukturen auswirkt; die Wirkung der mediterranen Ernährung auf die Kommunikation zwischen den Gehirnregionen ist in gewisser Weise unabhängig von der kardiovaskulären Gesundheit“, sagte die Hauptautorin der Studie, die Neurologin Gabriela Trifan von der University of Illinois in Chicago, in einer Pressemitteilung.