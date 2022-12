Gehen wie Mr. Teabag: Abnehmen mit Monty Python

Schnell kommt man nicht vorwärts. Darum geht es aber beim Ministerium alberner Gangarten auch gar nicht. Wie der Name schon sagt, werden hier Gänge gefördert, die besonders exzentrisch und ineffizient sind. So wie der des Angestellten Mr. Teabag, der bei jedem Schritt seine Beine hoch in die Luft wirft und danach tief in die Knie geht.

Leider gibt es das Ministerium nicht wirklich, es handelt sich dabei um einen der bekanntesten Sketch der Comedy-Gruppe Monty Python aus dem Jahr 1970. John Cleese in der Rolle des vornehmen Mr. Teabag zeichnet f√ľr dessen besonders ausgefallenen Gang verantwortlich, Michael Palin f√ľr den etwas dezenteren Gang des Mr. Putney.