Erde unter den Fingern: Was Gartenarbeit mit uns macht

Es beginnt mit etwas sehr Einfachem: Erde unter den Fingern, ein Setzling in der Hand, ein Beet, das gepflegt und gegossen werden muss.

Und doch steckt genau darin eine wissenschaftliche Idee: Gartentherapie, lange als nette Beschäftigung abgetan, ist ein klar definiertes, evidenzbasiertes Verfahren innerhalb des Konzepts Green Care.

„Die Tätigkeit im Garten wirkt auf vielen Ebenen auf uns Menschen“, erklärt Prof. DI Birgit Steininger, Lehrgangsleitung Gartentherapie an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik.

„Einerseits ist da das Körperliche: Ich bewege mich an der frischen Luft, verbessere meine Motorik und Ausdauer. Und durch den Aufenthalt im Freien bessert sich auch meine Stimmung“.

Studien belegen konkrete Effekte: Stresswerte sinken, depressive Symptome können sich verbessern, Konzentration und kognitive Leistungsfähigkeit steigen.

Die sensorischen Erfahrungen – das Berühren von Pflanzen, das Riechen von Blumen, das Hören von Naturgeräuschen – fördern die Achtsamkeit und helfen, den psychischen und physischen Gesundheitszustand zu verbessern oder zu erhalten.

„Der Garten ist ein hervorragendes Medium, weil hier auf sehr vielen Ebenen auf die Bedürfnisse der PatientInnen eingegangen werden kann“, so Steininger.

„Ich kann einen Samen in einen Topf mit Erde legen, im Sitzen, in einem Raum. Oder ich grabe draußen ein ganzes Feld um. Es gibt eine riesige Bandbreite an gärtnerischen Tätigkeiten im Innen- und Außenraum, die ich genau an das therapeutische Ziel anpassen kann.“