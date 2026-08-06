Diabetes vorbeugen: Wie der Garten das Risiko senkt

Ein Park in der Nähe, ein kleiner Garten am Rande der Stadt, Vögel am Morgen: Natur im Wohnumfeld kann unterschiedlich aussehen und das hat entsprechende Auswirkungen, wie zwei aktuelle Studien zeigen.

Die erste Studie, veröffentlicht im Fachjournal „BMC Public Health“, untersuchte den Zusammenhang zwischen Grünflächen und Typ-2-Diabetes. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der University of Queensland wertete dafür Daten von 423.282 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der UK Biobank aus. Sie waren zu Beginn zwischen 37 und 73 Jahre alt und hatten noch keinen Diabetes. Während einer mittleren Beobachtungszeit von gut 15 Jahren wurden 19.648 neue Fälle von Typ-2-Diabetes erfasst.

Sieben Prozent geringeres Diabetes-Risiko

Für jede Wohnadresse ermittelten die Forschenden den Anteil privater Gärten und anderer Grünflächen im Umkreis von 100 Metern. Zusätzlich berechneten sie den tatsächlichen Gehweg zum nächsten Park und zählten die Parks innerhalb von 800 Metern – ungefähr zehn bis 15 Gehminuten entfernt.

Das Ergebnis: In der Gruppe mit dem höchsten Anteil privater Gartenflächen war das relative Risiko für Typ-2-Diabetes um rund sieben Prozent geringer als in der Gruppe mit dem niedrigsten Anteil. Berücksichtigt wurden unter anderem Alter, Geschlecht, Bildung, soziale Lage, Wohngebiet, Rauchen, Alkoholkonsum, Ernährungsqualität und Diabetesfälle in der Familie.

Allerdings zeigte sich keine simple Regel, Motto „je mehr Grün, desto besser“: Erst in der höchsten Kategorie privater Gartenfläche war die Risikoreduktion statistisch eindeutig. Die Verbindung mit privaten Gärten war laut den Forschenden außerdem bei sozial benachteiligten Menschen stärker ausgeprägt und zeigte sich bei Personen ohne familiäre Vorbelastung für Diabetes.

Mehrere Parks zählen mehr als der nächste Park

Auch bei öffentlichen Grünanlagen kam es auf die Art der Messung an. Wie weit der nächste Park entfernt war, stand nicht mit dem Erkrankungsrisiko in Zusammenhang – gleichgültig, ob die Luftlinie oder der tatsächliche Fußweg herangezogen wurde. Wer jedoch mehr als drei Parks im Umkreis von 800 Metern hatte, wies ein um knapp sechs Prozent niedrigeres relatives Risiko auf als Menschen mit höchstens einem Park in diesem Radius.

Die Zahl der Parks könnte mehr über ihre Nutzbarkeit aussagen als die reine Entfernung: Mehrere Anlagen bieten unterschiedliche Möglichkeiten, etwa zum Spazieren, Sporttreiben, Entspannen oder für soziale Kontakte – und erhöhen womöglich die Chance, dass sie tatsächlich besucht werden.

Als mögliche Erklärungen nennen die Forschenden mehr Bewegung, weniger langes Sitzen, Erholung von Stress und soziale Aktivitäten, auch der Anbau von Obst und Gemüse sowie weniger Luftschadstoffe und Hitze könnten eine Rolle spielen.