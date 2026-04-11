Viele Menschen setzen die Galle erst auf ihren Radar, wenn sie Probleme macht, etwa durch Gallensteine oder eine Entzündung. Dabei handelt es sich bei Galle und Gallenblase um ein komplexes System mit mehreren Funktionen, das weit mehr leistet, als nur Fett zu verdauen. „Die Gallenflüssigkeit wird von spezialisierten Zellen in der Leber produziert, den sogenannten Cholangiozyten“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Vanessa Stadlbauer-Köllner, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie an der Med Uni Graz. „Diese Zellen können nicht nur gemeinsam mit den Leberzellen die Galle herstellen, sondern transportieren auch Substanzen aus der Leber in die Gallenflüssigkeit.“

Was Galle eigentlich ist Galle besteht zu einem großen Teil aus Wasser und Bicarbonat – einem Puffersystem, das die aggressiven Gallensäuren abmildert. „Gallensäuren werden vom Körper aus Cholesterin produziert und können in hoher Konzentration Zellen schädigen“, erklärt Stadlbauer-Köllner. „Gleichzeitig sind sie unverzichtbar für die Verdauung. Das Bicarbonat sorgt dafür, dass sie ihre Arbeit tun können, ohne den Dünndarm zu reizen.“ Neben Gallensäuren enthält die Gallenflüssigkeit auch Phospholipide wie das Lecithin, Bilirubin und andere Abbauprodukte des Blutstoffwechsels, die der Körper über die Galle ausscheidet. Außerdem finden sich darin Stoffwechselprodukte aus der Leber sowie Medikamente, die über diesen Weg aus dem Organismus entfernt werden. Damit ist die Galle nicht nur ein Verdauungshilfsmittel, sondern auch ein wesentliches Instrument der Entgiftung. Die Zusammensetzung der Galle ist dynamisch und passt sich an die physiologischen Anforderungen an. So steigt die Konzentration der Gallensäuren, wenn der Körper größere Mengen Fett verdauen muss, und verändert sich auch bei bestimmten Erkrankungen der Leber oder Gallenwege.

Team Galle und Gallenblase Die Gallenblase ist im Grunde nur ein Speicher für diese Flüssigkeit. Sie sammelt die kontinuierlich produzierte Galle aus den Gallengängen der Leber und gibt sie bei Bedarf – etwa nach einer fettreichen Mahlzeit – konzentriert in den Dünndarm ab. Dort wirkt sie wie ein Emulgator: Fette werden in kleine Tröpfchen zerteilt, damit sie von den Verdauungsenzymen leichter verarbeitet werden können. Gleichzeitig ermöglicht die Galle die Aufnahme fettlöslicher Vitamine wie A, D, E und K ins Blut. „Wenn die Gallenblase entfernt wird, produziert die Leber weiterhin Galle. Sie kann nur nicht mehr zwischengespeichert werden“, erklärt die Expertin. „Für die meisten Menschen ist das kein Problem. Manche berichten aber, dass sehr fettreiche Mahlzeiten schwerer verträglich sind.“ In solchen Fällen wird die Galle direkt und kontinuierlich in den Darm geleitet, ohne die Möglichkeit, sie für einen Verdauungsbedarf zu konzentrieren. Das kann letztlich dazu führen, dass bei sehr fettreichen Speisen die Verdauung nicht optimal abläuft und Beschwerden wie Blähungen oder Durchfall entstehen.

Unbemerkt, aber weit verbreitet Etwa jeder fünfte Erwachsene hat Gallensteine, meist bestehend aus kristallisiertem Cholesterin. Viele bemerken sie nie, denn nur ein kleiner Teil entwickelt Beschwerden. „Problematisch wird es, wenn Steine die Gallenblase oder die Gallengänge blockieren“, sagt Stadlbauer-Köllner. „Das kann zu starken Schmerzen, Entzündungen oder sogar einer gefährlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen.“ Die Behandlung hängt vom Befund ab: Meistens chirurgische Entfernung der Gallenblase notwendig, heutzutage fast immer minimalinvasiv möglich („Knopflochchirurgie“).

Stein im Gallengang: Endoskopische Entfernung, danach Entfernung der Gallenblase, damit keine weiteren Steine den Gallengang verstopfen können.

Steine nach Gallenblasenentfernung: Endoskopische Entfernung, Medikamente wie Ursodeoxycholsäure können das Risiko neuerlicher Steinbildung in bestimmten Situationen senken.

Schnelles Abnehmen als Risiko Weibliches Geschlecht, höheres Alter, genetische Veranlagung und bestimmte ethnische Gruppen sind Risikofaktoren, die sich nicht beeinflussen lassen. Übergewicht erhöht ebenfalls das Risiko – und paradoxerweise kann auch rascher Gewichtsverlust Gallensteine begünstigen. „Wir sehen das derzeit häufig bei Menschen, die „Abnehmspritzen“ nutzen“, berichtet die Expertin. „Aber auch bariatrische Operationen oder Crash-Diäten können dazu führen, dass sich die Zusammensetzung der Galle verändert und Cholesterin leichter auskristallisiert.“ Manchmal wird in solchen Fällen vorsorglich Ursodeoxycholsäure verabreicht, um die Bildung von Steinen zu verhindern. „Dazu gibt es Studien im Bereich der bariatrischen Chirurgie. Bei den „Abnehmspritzen“ ist das noch nicht Standard“, so Stadlbauer-Köllner. „Es bräuchte weitere Forschung, um zu prüfen, ob sich das lohnt.“

Bilirubin - der Farbstoff aus der Galle Bilirubin ist ein wichtiger Marker für die Gesundheit von Leber und Gallenwegen. Es entsteht beim Abbau alter roter Blutkörperchen in Milz, Leber und Knochenmark. In der Leber wird es in eine wasserlösliche Form umgewandelt und über die Gallenflüssigkeit in den Darm transportiert. Dort bauen Bakterien es weiter ab – die Endprodukte färben den Stuhl braun, ein kleiner Teil gelangt über den Urin aus dem Körper. Erhöhte Bilirubinwerte können auf Leber- oder Gallenprobleme hinweisen, etwa einen Gallenstau durch Steine oder Entzündungen. Sichtbar wird das oft durch Gelbsucht (Ikterus), bei der Haut und Augen gelblich verfärbt sind. Die Ursachen reichen von harmlosen Stoffwechselvarianten wie dem Gilbert-Meulengracht-Syndrom bis zu schweren Erkrankungen wie Hepatitis oder einem Verschluss der Gallenwege.