Mikrobiom: Wie Darmbakterien über Gesundheit und Krankheit entscheiden

Von probiotischen Pillen über Hautpflegeprodukte bis hin zu speziellen Ernährungsplänen – das Mikrobiom ist in der Gesundheits- und Wellnessbranche in aller Munde. Studien zeigen, dass Bakterien, Pilze und andere mikroskopisch kleine Organismen, die in unserem Darm, auf unserer Haut und anderswo leben, enormen Einfluss auf den gesamten Körper haben.

„Das hat unser Denken grundlegend verändert. Wir wissen seit Jahrhunderten, dass Mikroben Infektionskrankheiten verursachen können, aber noch vor einem Jahrzehnt hatten wir keine Ahnung von der Rolle, die das Mikrobiom sowohl für Gesundheit als auch für Krankheit spielt“, sagt Brett Finlay, Professor an den Michael Smith Laboratories der kanadischen University of British Columbia, Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie sowie Abteilung für Biochemie und Molekularbiologie.

In einer Pressemitteilung beantwortet der Mikrobiomforscher, wie man das Mikrobiom optimal nutzen kann, um ein gesundes Leben und Altern zu fördern.

Wie sieht ein gesundes Mikrobiom aus?

Brett Finlay: Ein gesundes Mikrobiom ist schwer zu definieren. Jeder Mensch hat ein einzigartiges Mikrobiom, daher gibt es kein „perfektes“ Mikrobiom. Generell ist es gut, viele verschiedene Mikrobenarten zu haben, da Vielfalt in einem Ökosystem von Vorteil ist. Entzündungsfördernde Mikroben sind weniger gut, da sie den Körper schädigen und zum Alterungsprozess beitragen können.

Was kann ein Mensch tun, um die Gesundheit seines Mikrobioms zu verbessern?

Das Schöne am Mikrobiom ist, dass man es im Gegensatz zu den Genen verändern kann. Mit bestimmten Ernährungsumstellungen wird sich das Mikrobiom innerhalb weniger Tage verändern. Vermeiden Sie Modediäten und konzentrieren Sie sich auf bewährte Diäten wie die Mittelmeerdiät oder die DASH-Diät (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Diese Diäten beinhalten weniger rotes Fleisch, weißen Zucker und Weißmehl und mehr Obst, Gemüse, Nüsse, Olivenöl und Fisch. Nehmen Sie fermentierte Lebensmittel zu sich, essen Sie viele Ballaststoffe und meiden Sie vor allem hochverarbeitete Lebensmittel. Und obwohl Intervallfasten das Mikrobiom zunächst verbessert, deuten Langzeitstudien darauf hin, dass es tatsächlich schädlich ist. Vermeiden Sie stattdessen Snacks zwischen dem Abendessen und dem Frühstück am nächsten Tag.

Sport ist eine weitere effektive Methode, Ihr Mikrobiom zu stärken, was wiederum zu Ihrer Gesundheit und Langlebigkeit beiträgt. Eine Minute Sport verlängert Ihr Leben durchschnittlich um 5 bis 7 Minuten. Also, bewegen Sie sich!

Andere Dinge wie Stressabbau, erholsamer Schlaf und ein starkes soziales Umfeld tragen zur Gesundheit Ihres Mikrobioms und damit zu Ihrer allgemeinen Gesundheit bei.