Warum Gärtnern so gut für die Psyche ist

Praktische Tipps für den Einstieg – Gartenarbeit für Anfänger

Gärtnern ist im eigenen Garten am einfachsten, aber auch Stadtbewohner ohne Garten haben Alternativen. Viele Städte bieten Gemeinschaftsgärten an, die von Gruppen bewirtschaftet werden. Solche Urban-Gardening-Projekte oder Schrebergärten mit Gemeinschaftsbeeten fördern nicht nur die Bewegung an der frischen Luft, sondern auch das soziale Miteinander.

Auch auf der Fensterbank, Terrasse oder dem Balkon lässt sich gärtnern. Mit dem Anbau von Tomaten, kleinen Gemüsesorten oder Kräutern kann man sich am Wachstum erfreuen. Vertikale Pflanzsysteme, Pflanzkübel und Hochbeete helfen dabei, selbst auf kleinstem Raum ein Stück Natur zu schaffen.

Einsteiger sollten zunächst mit pflegeleichtem Grün beginnen, um die positiven Ergebnisse zu fördern. Das bewusste Beobachten des Wachstums, die Pflege und das Gießen sind nicht nur praktische Aufgaben, sondern auch kleine Momente der Achtsamkeit, die Stress abbauen können. Bereits wenige Pflanzen genügen, um eine individuelle Wohlfühlzone zu schaffen.