Fußballer verstorben: Wenn junge Sportler plötzlich zusammenbrechen

Für Fans und Familie ist es ein Schock: Der uruguayische Fußballprofi Juan Izquierdo starb am Dienstag, nachdem er zuvor in der 84. Minute eines Fußballspiels auf dem Platz ins Wanken geraten war und bewusstlos zu Boden fiel. Der erst 27-jährige Spieler des Vereins Nacional musste in einem Krankenwagen vom Platz gefahren werden. Er erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand, wie sein Verein unter Berufung auf die behandelnden Ärzte mitteilte.