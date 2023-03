Fußballer haben höheres Risiko für Demenz-Erkrankungen

Profifußballer haben ein rund eineinhalb Mal so hohes Risiko für Alzheimer und andere neurodegenerative Erkrankungen wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Das zeigt eine schwedische Studie, die im Fachmagazin "Lancet Public Health" veröffentlicht wurde. Sie verglich Gesundheitsdaten von etwa 6.000 Spielern aus der schwedischen Top-Liga der vergangenen Jahrzehnte mit denen einer großen Vergleichsgruppe aus der Normalbevölkerung.

Langzeitstudie

Von den Top-Spielern, die zwischen 1924 und 2019 in der höchsten Liga spielten, entwickelten demnach neun Prozent im Verlauf ihres bisherigen Lebens neurodegenerative Krankheiten und damit eineinhalb Mal so viele wie in der Vergleichsgruppe, wo es sechs Prozent waren. Dieses erhöhte Risiko konnte dabei nur für Feldspieler festgestellt werden, bei Torwarten nicht - was den Verdacht auf Kopfbälle als mögliche Ursache erhärte.