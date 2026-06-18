Gelbe Karte im Fußball: Studie zeigt bizarren Einflussfaktor

Wenn bei der Fußball-Weltmeisterschaft noch bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada Millionen Fans mitfiebern, schaut PD Dr. Hendrik Sonnabend vor allem auf die Daten. Denn für den Wirtschaftswissenschaftler der FernUniversität in Hagen bietet der Profifußball ideale Voraussetzungen, um menschliches Verhalten zu erforschen.

Ob Heimvorteil oder der sogenannte Napoleon-Effekt – anhand von Spielstatistiken untersucht Sonnabend, wie Menschen im Wettbewerb entscheiden und handeln. Sonnabend ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Internationale Ökonomie und forscht unter anderem im Themenfeld Sports Economics.

Schiedsrichterentscheidungen sollen fair und objektiv sein – besonders bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Doch welchen Einfluss hat dabei die Körpergröße der Beteiligten?

Mit dieser Frage beschäftigte sich Dr. Hendrik Sonnabend im Zusammenhang mit dem sogenannten „Napoleon-Komplex“. Dieser beschreibt das Phänomen, dass kleinere Männer besonders dominant auftreten, um ihre geringere Körpergröße zu kompensieren – wie es auch dem französischen Kaiser Napoleon Bonaparte nachgesagt wird.

Größenverhältnis zwischen Schiedsrichtern und Spielern

Zusammen mit Mario Lackner von der JKU Linz hat Sonnabend das Größenverhältnis zwischen Schiedsrichtern und Spielern im Profifußball untersucht. Das zentrale Ergebnis: Schiedsrichter bestrafen Spieler, die größer sind als sie selbst, häufiger und härter. „Es werden öfter Fouls gepfiffen und häufiger Gelbe Karten vergeben – offenbar als unbewusster Ausgleich fehlender körperlicher Dominanz“, fasst er zusammen.



Die zunächst in der Männer-Bundesliga nachgewiesenen Ergebnisse wurden anschließend gemeinsam mit dem Psychologen Dr. Tobias Wingen (Lehrgebiet Behavorial Economics und Interkulturelle Psychologie) auf die Frauen-Bundesliga übertragen.

Dabei zeigte sich derselbe Effekt: „Schiedsrichterinnen sanktionieren ebenfalls häufiger mit Gelben Karten, wenn sie kleiner als die Spielerin sind“, sagt Sonnabend. „Dass sich der Zusammenhang bei Männern als auch bei in ähnlicher Größenordnung Frauen zeigt, hat uns überrascht.“



Allerdings gibt es auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Bei männlichen Schiedsrichtern wird der Effekt durch zunehmende Erfahrung sowie den Video-Assistenten (VAR) abgeschwächt, der in der Frauen-Bundesliga noch nicht eingesetzt wird. Bei Schiedsrichterinnen zeigt sich dagegen eine umgekehrte Entwicklung. „Mit wachsender Erfahrung scheinen Sie den Einsatz von Sanktionen als Substitut für physische Überlegenheit zu lernen“, sagt Sonnabend.