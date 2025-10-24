Früher Zuckerverzicht schützt vor Herzkrankheiten

Verzichten Schwangere weitgehend auf Zucker und halten ihren Kindern diesen bis zum Alter von zwei Jahren vor, schützt sie das vor Herzkrankheiten im späteren Leben. Das zeigt eine Untersuchung von Forschern aus Hongkong, China, Deutschland, Polen, Australien, USA, Japan, UK und Dänemark. Die Leitung hatte Chuang Yang vom Universitätskrankenhaus Leipzig. Die Studie basiert auf Daten aus der Zeit nach dem Ende der Zuckerrationierung im Vereinigten Königreich 1953.

63.433 Datensätze analysiert Die Daten stammten von 63.433 Teilnehmern der "UK Biobank" mit einem Durchschnittsalter von 55 Jahren, die zwischen Oktober 1951 und März 1956 geboren wurden und keine Herzerkrankungen in der Vorgeschichte hatten. 40.063 davon waren der Zuckerrationierung ausgesetzt, 23.370 nicht. Die Experten haben die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Leiden, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern), Schlaganfall und kardiovaskulären Todesfällen analysiert. Dabei sind genetische, umweltbedingte und lebensstilbezogene Faktoren berücksichtigt worden. Auch sind die Gesundheitsdaten einer externen Kontrollgruppe von Erwachsenen berücksichtigt worden, die nicht im Vereinigten Königreich geboren wurden und keine Zuckerrationierung erlebten.